Das NFS Unbound-Update Volume 2 wird jetzt schon in der Luft zerrissen

Der neue Lotus Emira Balmain Edition aus dem Volume 2-Update für NFS Unbound ist gar nicht mal so neu.

Die gute Nachricht zuerst: Need for Speed Unbound bekommt ein kostenloses Update. Dieses Update heißt Volume 2 und bringt neue Inhalte ins Spiel – darauf warten die Fans. Die schlechte Nachricht lautet: In diesem Update steckt nur sehr wenig drin und beinahe alle Fans hatten auf sehr viel mehr gehofft. Das Netz ist voller enttäuschter Reaktionen.

Worum geht's? Need for Speed Unbound war eine wirklich positive Überraschung: Die Ankündigung kam kurz vor Release, der Look und Style erinnerte an die guten alten Underground-Tage. Dann war das Spiel auch noch richtig spaßig, wie unser GamePro-Test zu NFS Unbound zeigt.

Jetzt kommt ein Gratis-Update! Ungefähr vier Monate nach dem Release legen Criterion und EA mit einem ersten Update nach.

Wann kommt's? Am 21. März.

Dieses Update heißt irritierenderweise Volume 2, ist aber einfach nur ein kleineres Inhalts-Update und kein Sequel oder irgendetwas in dieser Richtung. Es bringt auch keine neue Map oder eine Story-Fortsetzung, wie der Titel suggerieren könnte.

Hier seht ihr den Trailer zu Volume 2:

1:28 Need for Speed Unbound - Trailer stellt Volume 2 mit neuen Inhalten vor

Das steckt drin: Nicht allzu viel, das steht fest. In erster Linie wird mit zwei neuen Autos geworben, die aber eigentlich nur Custom-Job und Sonder-Edition von zwei bereits enthaltenen Fahrzeugen sind. Die zweite große Neuerung ist, dass euch jetzt auch im Online-Multiplayer Cops das Leben schwer machen. Und das war es dann auch fast schon.

Polizei im Online-Multiplayer

Neuer, noch geheimer Luxus-Wagen

Lotus Emira Balmain Edition 2021

Custom Nissan Fairlady ZG (1971) (Aber nur mit EA Play-Abo!)

Neue Herausforderungen: 40 Tagesherausforderungen 15 neue Herausforderungen

Neue Events: Hot Laps-Aktivitäten 4 neue Langstrecken-Events 2 neue Rumble-Playlists 2 neue Renn-Playlists Aktualisierungen vorhandener Playlists

Neue Belohnungen: Neue Fahreffekte Neue Posen



Bezahl-DLC-Feature: Zusätzlich zu diesen neuen Inhalten erscheint auch noch der sogenannte "Schlüssel zur Karte"-DLC. Der markiert einfach nur sämtliche Sammelobjekte und Aktivitäten auf der Open World-Map, kostet allerdings 4,99 Euro.

Große Enttäuschung an allen Fronten: Werft ihr einen Blick in den Need for Speed-Subreddit oder in die YouTube-Kommentare unter dem Ankündigungstrailer, zeigt sich ein eindeutiges Bild. Die meisten Fans sind sehr enttäuscht und ernüchtert davon, was da auf uns zukommt.

Das war alles? Der Grundtenor lautet, dass dieses Update einfach viel zu wenig bringt. Die einzige wirklich größere Neuerung (Cops im Multiplayer) hätte vielen Fans zufolge schon zum Launch im Spiel sein sollen. So bleiben nur ein paar Playlist-Updates, Emotes und zwei neue Wägen, die gar nicht mal so neu und anders sind.

Mit dem Namen Volume 2 tut sich Criterion auch keinen Gefallen. Immerhin klingt der besonders vielversprechend und umfangreich. Das verstärkt die Enttäuschung bei einigen Fans nur noch. Auch die Kopplung eines Autos an das EA Play-Abo wird kritisiert, genau wie der Bezahl-DLC zum Map aufdecken.

Oder, um es mit YouTube-Kommentator*in Lunar 180 zu sagen:

"Exakt das, was ich erwartet hatte, nichts, worauf ich gehofft hatte."

Was wollen die Leute denn? Statt dem, was hier geboten wird, wünschen sich viele zum Beispiel größere Lobbies für den Multiplayer, mehr Story-Inhalte, neue Autos, bessere Bezahlungen für Aktivitäten im Multiplayer, eine stärkere KI, vor allem bei der Polizei und vieles mehr.

Was würdet ihr euch für ein Need for Speed Unbound-Update noch wünschen, worauf hofft ihr? Wie findet ihr Volume 2?