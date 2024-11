Need for Speed bekommt größte Gameplay-Neuerung seit 30 Jahren

Volume 9 von Need for Speed Unbound erinnert an das beliebte Most Wanted.

Need for Speed Unbound ist vor knapp zwei Jahren für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen. Zum Release hatte das Rennspiel mit einigen Problemen wie mangelndem Content im Multiplayer zu kämpfen. Mit regelmäßigen Seasons, die im Spiel "Volumes" genannt werden, haben EA und Criterion den Titel aber seitdem stark verbessert.

Jetzt wurde die nächste und möglicherweise letzte Volume angekündigt. Und die bringt zum ersten Mal in der mittlerweile 30-jährigen Seriengeschichte fahrbare Motorräder ins Spiel.

Auf zwei Rädern durch die Nacht

Need for Speed feiert in diesem Jahr den 30. Geburtstag der Rennspielreihe, die im Jahr 1994 mit The Need for Speed auf dem 3DO das Licht der Welt erblickte. Schon die beiden vergangenen Volumes von Unbound beschäftigten sich mit diesem Jubiläum.

Volume 7 war von den Underground-Spielen inspiriert und Volume 8 brachte die Verfolgungsjagden aus Hot Pursuit zurück ins Spiel. Volume 9 setzt die Reise durch die Zeit konsequent fort.

Darum geht's in der neuen Season: Die neue Volume hört auf den Namen 'Lockdown' und ist ganz offensichtlich an Need for Speed: Most Wanted angelehnt. In einem neuen PvPvE-Modus können die Spieler*innen versuchen, legendäre Wagen wie den BMW M3 GTR ‘05, der das Cover von Most Wanted zierte, zu ergattern. Und dabei kommen eben auch die angesprochenen Motorräder zum Einsatz.

Den Trailer zu Volume 9 könnt ihr euch hier ansehen:

1:48 Need for Speed: Das Lockdown-Update für Unbound hat eine echte Premiere für die Serie dabei

Wobei 'Motorräder' nicht ganz richtig ist, da es nämlich mit der BMW S 1000 RR aus dem Jahr 2019 "nur" ein Motorrad gibt. Das Bike kann im Lockdown-Modus, im Freeplay und in bestimmten PvP-Playlists eingesetzt werden. Volume 9 startet am 26. November.

Schon im Vorgänger geplant: Tatsächlich sollte eben jenes Motorrad auch schon im Vorgänger Need for Speed Heat spielbar sein. Zumindest findet es sich zusammen mit zwei weiteren Bikes im Code des Spiels. Warum das Feature damals gestrichen wurde, kann allerdings nur spekuliert werden.

Was sagt ihr dazu? Passen Motorräder für euch zu Need for Speed oder sollten die Autos im Vordergrund stehen?