Need for Speed Unbound: Optisches Tuning mit vier kurzen Trailern vorgestellt

Es dauert jetzt nur noch etwas mehr als einen Monat, bis wir in Need for Speed Unbound an den Start gehen können. Dann geht es erneut in der fiktiven Stadt Lakeshore City darum, mit aufgemotzten Karren Rennen zu gewinnen und nebenbei hin und wieder vor den Cops zu flüchten.

Einer der elementaren Bestandteile des Spiels ist das Tuning. Und neben dem Leistungs-Tuning, mit dem wir unter anderem die Motorleistung unserer Fahrzeuge nach oben treiben können, gibt es auch ein umfangreiches Paket an optischen Tuning-Möglichkeiten.

Über 10.0000 Individualisierungsoptionen

Und genau zu denen hat EA nun ein paar Informationen sowie vier kurze Videos veröffentlicht, die die jeweiligen Tuning-Bereiche in Aktion zeigen. Folgendes könnt ihr bei den Autos in Unbound unter anderem anpassen:

Bodykits: Können unter den Umriss des Fahrzeugs und damit den Look verändern.

Können unter den Umriss des Fahrzeugs und damit den Look verändern. Felgen: Ein Standard-Punkt bei jedem Tuning-Rennspiel wird natürlich auch in Unbound abgehakt.

Ein Standard-Punkt bei jedem Tuning-Rennspiel wird natürlich auch in Unbound abgehakt. Decals: Der Folien-Editor erlaubt komplett individualisierte Designs erlauben.

Der Folien-Editor erlaubt komplett individualisierte Designs erlauben. Cutaways: Bestimmte Teile wie Stoßstangen lassen sich abmontieren, was ebenfalls eine Auswirkung auf den Look des Autos hat.

Auf Twitter wurden die oben genannten Kategorien in vier kurzen Videos vorgestellt:

Laut EA soll es insgesamt 10.000 Individualisierungsoptionen in Need for Speed Unbound geben. Außerdem wurde noch einmal bestätigt, dass das neue NfS aufgrund des Fokus auf die aktuelle Generation eine 4K-Auflösung und 60 fps anstrebt. Ob das auch gleichzeitig passiert, bleibt natürlich noch abzuwarten.

Generell geht Unbound sehr deutlich in die Richtung älterer Serienteile wie die beiden Underground-Ableger. Markant ist vor allem die unkonventionelle Optik, der einen grundsätzlich realistischen Grafikstil mit Comic-Elementen verbindet. EA und Entwickler Criterion haben allerdings bereits bestätigt, dass sich diese Effekte optional auch ausschalten lassen.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC.