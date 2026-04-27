Nintendo-Fan baut die 30 Jahre alte Konsole seiner Mutter wieder auf, um ihr eine Freude zu machen – die freut sich wie ein kleines Kind und zockt direkt drauf los

Sie hat offenbar nichts verlernt. (Bild: wisalallen auf Reddit)

Durch technische Neuerungen und Innovationen ist es heute gar nicht mehr so einfach, manche alten Konsolen anzuschließen und zu benutzen. Dass sich der Aufwand aber alleine schon für die Nostalgie lohnt, zeigt dieses Video.

Mutter wird dank NES wieder zum Kind

Man mag es kaum glauben (oder wahrhaben), aber Leute, die die ersten Heimkonsolen miterlebt haben, sind heute teilweise schon im Rentenalter angekommen. Dem Spielspaß muss das natürlich keinen Abbruch tun.

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Deutlich hinderlicher als das Alter ist wohl, dass viele alte Konsolen noch über Anschlüsse verfügten, die heute kaum bis gar nicht mehr genutzt werden. Unter Umständen ist es also gar nicht so leicht, diese Geräte an moderne Bildschirme anzuschließen.

Der Reddit-User "wisalallen" hat diese Aufgabe allerdings trotzdem auf sich genommen, um die Toploader-NES seiner Mutter doch wieder spielbar zu machen. Und die freut sich darüber wie ein Kind und beginnt direkt, wie wild Pac-Mania zu spielen.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Wie der User in den Kommentaren erzählt, ist die Mutter 66 Jahre alt und er selbst 34. Eine seiner ersten Erinnerungen sei, wie die Eltern zusammen auf dem NES gespielt hätten. Er ist froh, das jetzt wieder möglich gemacht zu haben.

Bei der Konsole handelt es sich um ein weniger bekanntes Redesign des NES, das Nintendo 1993 veröffentlicht hat und das sich eben dadurch unterschied, dass die Module von oben eingesetzt wurden. Für den Anschluss der Konsole hat der User einen TV-Konverter genutzt.

In den Kommentaren ist die Freude über die Geschichte groß. Die Reaktion der Mutter ist so authentisch und herzlich, dass man sich einfach mitfreuen muss. Viele User danken dem Poster, dass er das Video geteilt hat. Andere geben an, dass sie jetzt ebenfalls alte Konsolen für ihre Eltern wieder lauffähig machen wollen.

Habt ihr auch noch eine alte Konsole zuhause und spielt ihr manchmal noch damit?