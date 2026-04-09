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Nintendo Switch Online - Klassiker im April 2026

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Nintendo Switch Online - Klassiker im April 2026

09.04.2026 | 10:04 Uhr

Auch im April 2026 wandern drei neue NES-Klassiker in die Bibliothek von Switch Online. Sie sind ab sofort verfügbar für Mitglieder des kostenpflichtigen Service.
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