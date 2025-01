Neuer Netflix-Anime ist bereits vor Release so unbeliebt, dass Kommentare unter den Trailern gelöscht werden müssen

Japanische Fans verurteilen die kommende Anime-Adaption jetzt schon. (Bild: © Yuto Suzuki, Shueisha / TMS Entertainment)

Gehört eine kommende Anime-Serie zu einem bei Action- und Shonen-Fans beliebten Manga, ist die Erwartungshaltung zur Umsetzung dementsprechend groß. Sakamoto Days ist dabei keine Ausnahme und unglücklicherweise wird die Anime-Adaption des actionreichen Comedy-Mangas bereits in Grund und Boden gestampft – und das noch vor dem offiziellen morgigen Release am 11. Januar 2025!

Die harte Kritik und die negativen Anmerkungen arten sogar dermaßen aus, dass das Studio Kommentare unter den offiziellen japanischen Trailern gelöscht hat.

Fans sind mit der Animationsqualität unzufrieden

Noch bevor die Anime-Serie zu Sakamoto Days das Licht der Welt erblicken kann, regnet es bereits haufenweise harte Kritik von der Fan-Community. Besonders bei japanischen Fans gibt es nahezu nur negative Kommentare zur Adaption. Es soll sogar so schlimm sein, dass der YouTube-Kanal von TMS Entertainment – dem Animationsstudio, das die Serie produziert – angefangen hat, Kommentare unter den offiziellen Trailern zu Sakamoto Days zu löschen.

Hier könnt ihr euch einen der Trailer noch einmal anschauen:

1:53 Beliebter Comedy-Shonen bekommt 2025 einen Anime und darin wollen alle den Protagonisten tot sehen

Autoplay

Reddit-Nutzer*in und Anime-Fan @Electrical_Chance991 hat die extrem negative Meinung der japanischen Fans zusammengefasst und übersetzt.

Viele Fans kritisieren die Animationsqualität der kommenden Serie. Laut den Kommentaren fehlt es dem Studio bei der Adaption an Dynamik und die Animationen werden oftmals flach und steif genannt.

Wir haben euch drei Kommentare unter den zwei japanischen Trailern auf YouTube herausgesucht:

“Ah, ich habe das Gefühl, dass es schlechter wird als der Manga.” Von YouTube-Nutzer*in @user-kl7nn1ni2g

“Es ist traurig, dass Sakamoto Days, Jump's nächster Flagship-Kandidat, als so ein durchschnittlicher Anime wie dieser produziert wird. Bei der Animation gilt dasselbe, aber die Synchronsprecher passen meiner Meinung nach überhaupt nicht und ich habe mich so darauf gefreut, dass daraus ein Anime gemacht wird. Die Enttäuschung ist enorm groß. Es ist ein Werk, das in der Zukunft ein großer Teil von Shonen Jump sein könnte, also wünschte ich, es wäre besser umgesetzt.” Von YouTube-Nutzer*in @7nu9yd6g

“Es ist erstaunlich, dass der Original-Manga, der so interessante und ansprechende Actionszenen hat, als ein so langweiliger und durchschnittlicher Anime adaptiert wird.” Von YouTube-Nutzer*in @habaneropepper846

Zusätzlich fällt die Kritik, dass in den beiden Trailern kaum wirklich actionreiche Szenen oder Kämpfe gezeigt wurden, obwohl der Manga von Sakamoto Days diese als Hauptaugenmerk hat. Actionreiche Momente, abgedrehte Kämpfe und unglaublich präzise Bewegungen sind das Markenzeichen des beliebten Shonen-Mangas. TMS Entertainments Animationsweise und Umsetzung wird laut den Community-Stimmen dem Manga also nicht gerecht.

Einige Kommentare in der japanischen Community sind schlichtweg Beleidigungen an das Studio, Anmerkungen zu persönlichen Synchronrollen-Präferenzen oder Ausdrücke von Mitleid an den Schöpfer von Sakamoto Days. Kein Wunder also, dass TMS Entertainment laut Community angefangen hat, Kommentare unter den offiziellen Trailern zum Anime zu löschen.

Es ist wichtig anzumerken, dass die beiden unbeliebten Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal von TMS Entertainment bereits veraltet sind. Netflix veröffentlichte am 09. Januar 2025 einen “finalen Trailer” zu Sakamoto Days, der viele Action-Szenen zeigt und beweist, dass das Animationsstudio das Hauptaugenmerk der beliebten Manga-Reihe nicht vernachlässigt hat.

Außerdem ist ein Trailer natürlich nur ein kleiner Ausblick auf das fertige Produkt. Wie gut die Serie letztlich wird, zeigt sich erst zum morgigen Release.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zu Sakamoto Days anschauen und euch ein eigenes Bild von der Animationsqualität machen:

Hier könnt ihr Sakamoto Days anschauen

Die Anime-Serie wird auf Netflix verfügbar sein und die erste Staffel wird insgesamt 22 Episoden haben. Season 1 wird jedoch in zwei Hälften aufgeteilt, die jeweils 11 Episoden umfassen. Die ersten 11 Folgen werden ab dem 11. Januar 2025 ausgestrahlt und die zweite Hälfte folgt dann im Juli 2025. Alle Episoden werden mit japanischem Originalton und deutschen Untertiteln streambar sein.

Freut ihr euch auf den Anime von Sakamoto Days? Wie ist eure Meinung zur Animationsqualität und den Synchronstimmen?