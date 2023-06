Neben Pedro Pascal war noch ein weiterer ziemlich bekannter Schauspieler als Joel im Gespräch.

Die meisten Fans sind begeistert von Pedro Pascal als Joel in der HBO-Adaption von The Last of Us. Neben seiner optischen Ähnlichkeit füllt der Schauspieler die ambivalente Rolle glaubwürdig aus und bringt die grummlige Art des Protagonisten gut rüber. Aber natürlich waren noch andere Kandidaten im Gespräch. Einen davon kennt ihr sicher, doch er hätte wohl einen etwas anderen Joel abgegeben.

Bekanntes Gesicht im Gespräch für Joel-Rolle

In einem "Happy Sad Confused"-Interview, das ihr euch auf YouTube ansehen könnt, spricht Josh Horowitz mit Craig Mazin, einem der Showrunner der The Last of Us-Serie. Er befragt Mazin zu den Besetzungs-Gerüchten, die es im Vorfeld der Serie gab.

Konkret will Horowitz wissen, ob Matthew McConaughey zur Auswahl stand. Das bejahrt Mazin, es gab sogar schon Gespräche mit dem Schauspieler. Allerdings seien diese nicht sonderlich ernsthaft gewesen. Er führt das Ganze näher aus mit den Worten:

Es war mehr so: "Hey, hier ist was, worüber wir reden können."

Das war allerdings nicht, bevor der Name "Pedro Pascal" zum ersten Mal aufgetaucht ist. Er sei nämlich von Anfang an auf der Liste der Kandidaten gewesen. Doch das Filmteam erhielt zunächst schlechte Nachrichten:

Uns wurde aber gesagt, er sei nicht verfügbar. Und dann, während wir ein wenig herumstolperten, erhielt ich einen Anruf von seinem Agenten, der sagte: „Weißt du, er könnte doch verfügbar sein.“

Mazin schätzt McConaughey, ist aber froh, dass Pascal die Rolle übernommen hat

Dass Pascal genauso begeistert von der Rolle war wie das Team von ihm als Schauspieler, zeigte sich ziemlich schnell. Nachdem er das Drehbuch erhalten hatte, meldete er sich gleich am nächsten Tag hochmotiviert zurück.

Normalerweise, so Mazin, könne man froh sein, wenn Schauspieler*innen wie Pascal Drehbücher innerhalb eines Monats lesen und beim folgenden Zoom-Call sei es "Liebe auf den ersten Blick" gewesen.

Zum Vergleich zwischen Pascal und McConaughey schließt Mazin:

Matthew McConaughey ist ein großartiger Schauspieler. Ich bin sicher, es wäre großartig gewesen, aber es wäre auch anders gewesen. Und mir gefällt das, was wir gemacht haben. Was soll ich also sagen?

Horowitz fragt übrigens nicht nur nach McConaughey, sondern auch nach Mahershala Ali, seinem Kollegen aus True Detective, denn auch sein Name fiel in der Gerüchteküche im Vorfeld. In diesem Fall verneint der Showrunner allerdings die Frage, ob es Gespräche gegeben habe.

Was sagt ihr zu dieser alternativen Besetzung: Könntet ihr euch McConaughey als einen etwas anderen Joel vorstellen, ganz unabhängig davon, wie gut Pedro Pascal euch in der Rolle gefällt?