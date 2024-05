Mit diesem Netflix-Trick könnt ihr den Sound von Filmen und Serien verbessern – vor allem, wenn ihr nur mit TV-Lautsprechern schaut

Arcane zählt zu den besten Netflix-Serien und Videospielverfilmungen, da trübt schlechter Sound natürlich das Vergnügen.

Vielleicht kennt ihr das: Ihr schaut gerade einen Film oder eine Netflix-Serie und müsst ständig die Lautstärke anpassen, weil alles andere laut, die Stimmen aber furchtbar leise eingestellt sind. Das kann extrem nervig sein und auf Dauer ganz schön anstrengend werden. Aber womöglich ist das Ganze nicht einfach schlecht abgemischt, sondern ihr könnt mit einer kleinen, aber feinen Einstellungsänderung Abhilfe schaffen.

Netflix-Einstellungen überprüfen: Ist der Ton auf 5.1-Surround eingestellt?

Was ist das Problem? Bei manchen Filmen und Serien ist es wirklich ein Problem der Abmischung und insbesondere das englischsprachige Original hat oft schlechter verständliche Dialoge als die nach-synchronisierten Fassungen auf Deutsch. Aber manchmal kann es auch einfach nur daran liegen, dass Netflix eventuell automatisch davon ausgeht, dass ihr ein Heimkino-Surroundsystem im Einsatz habt.

So könnt ihr das überprüfen: Wenn ihr Netflix am TV oder über die App am PC nutzt (im Browser gibt es die 5.1-Option in der Regel gar nicht), könnt ihr einfach zu den Soundeinstellungen wechseln. Dort solltet ihr dann die verfügbaren Möglichkeiten sehen und was aktuell ausgewählt ist. Passt die Einstellung dann entsprechend an und stellt sicher, dass ihr keine Sound-Ausgabe mit "5.1" auswählt, wenn ihr kein entsprechendes System angeschlossen habt.

Bei den klassischen 5.1-Soundsystemen gibt es nämlich nicht nur vier Satelliten-Lautsprecher für jede Ecke und einen massiven Subwoofer für den knalligen Bass, sondern auch einen Center-Speaker. Über genau diese Box kommen dann in der Regel die Gespräche zur Geltung. Habt ihr keinen dedizierten Lautsprecher dafür, sondern zum Beispiel nur die TV-Boxen, kann es sein, dass ihr die Dialoge eben sehr viel leiser hört.

Aber auch sonst klingt das Ganze natürlich besser, wenn ihr die richtige Einstellung wählt, die zu eurem Setup passt. In den Social Media-Kommentaren gibt es einige Berichte von Menschen, denen zufolge Netflix immer wieder dieselbe Standard-Einstellung vornimmt. Am besten solltet ihr also regelmäßig überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat, wenn der Sound seltsam abgemischt klingen sollte.

Auf den Hilfe-Seiten von Netflix gibt es sogar noch eine spezielle Anleitung für alle, die einen Apple TV 4 oder Apple TV 4K nutzen. Hier solltet ihr generell das Audioformat Dolby Digital 5.1 wählen und anschließend Netflix neustarten. Dann müssten die Stimmen wieder im richtigen Lautstärkeverhältnis zu den Hintergrundgeräuschen stehen.

Interessant wirkt aber auch, dass bei "allen anderen Geräten" steht, Netflix würde an der Lösung des Problems arbeiten. Wenn also wirklich alle Einstellungen nichts bringen sollte, müsst ihr die Hoffnung zumindest noch nicht aufgeben.

Wie findet ihr das Verhältnis von Dialogen und dem Rest bei Netflix? Welche Einstellungen sind bei euch standardmäßig ausgewählt und bringt eine Änderung auch Verbesserungen?