The Game Awards 2025: The Last of Us-Schöpfer Druckmann haut Seitenhieb gegen Netflix und Paramount raus: "Wer auch immer jetzt unser Streaming-Overlord ist"

Wer kauft denn nun Warner Bros. und damit auch HBO und HBO Max? Streaming-Riese Netflix, der den Deal seit vergangenen Freitag bereits in trockenen Tüchern sieht oder Konkurrent Paramount, der am Montag mit einem feindlichen Gegenangebot für Schlagzeilen sorgte?



Das fragt sich auch The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann, der während der Game Awards Show heute Nacht einen kleinen Seitenhieb auspackte.

Neil Druckmann mit Seitenhieb auf Bieterstreit zwischen Netflix und Paramount

0:29 The Last of Us-Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

Was passiert ist: Die zweite Staffel von HBOs Endzeitserie The Last of Us hat während der Game Awards 2025 den Preis für die "Beste Adaption" eingesackt.

Tommy-Schauspieler Gabriel Luna und Neil Druckmann, Drehbuchautor der ersten beiden Staffeln von The Last of Us, betraten daraufhin die Bühne, um den Award entgegen zu nehmen.

Dabei konnte sich Naughty Dogs Studio-Head eine kleine Stichelei gegen die aktuelle Bieterschlacht um Warner. Bros/HBO nicht verkneifen und fragte sich, wem er lieber danken soll:

Netflix oder Paramount oder wer auch immer jetzt unser Streaming-Overlord ist.

Eine Antwort auf diese Frage gibt es übrigens nach wie vor nicht – obwohl Netflix seit Anfang der Woche bereits munter E-Mails an seine Abonnent*innen verschickt, in denen der Streaming-Dienst verkündet, dass der Deal bereits mehr oder weniger abgeschlossen sei. Man müsse nur noch "einige Dinge erledigen, darunter behördliche Genehmigungen und Zustimmung der Aktionäre".

Druckmann hat übrigens im Juli verkündet, sich aus der kreativen Beteiligung an HBOs The Last of Us-Serie zurückzuziehen. Oder in anderen Worten: Die bereits angekündigte dritte Staffel der Endzeitserie muss ohne den Studio Head und Head of Creative von Naughty Dog auskommen. Dieser will sich fortan wieder auf Videospiele konzentrieren.

Das kalifornische Studio arbeitet bekanntlich am PS5-Exclusive Intergalactic: The Heretic Prophet, das während der Game Awards 2024 enthüllt wurde.

Und an dieser Stelle fragen wir wie gewohnt unsere liebe GamePro-Community: Habt ihr die Game Awards eigentlich in der Nacht verfolgt oder seid ihr gerade dabei, euch sämtliche News und Ankündigungen zur Show nachträglich durchzulesen?