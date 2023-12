Neue Amiibo-Figur jetzt vorbestellen: Sora aus Kingdom Hearts für Super Smash Bros. sichern!

Wenn ihr euch Sora aus Kingdom Hearts als Amiibo sichern möchtet, solltet ihr besser schnell sein.

Jetzt könnt ihr wieder die neue Amiibo-Figur von Sora, dem Protagonisten aus Kingdom Hearts, vorbestellen! Die Figur aus der Super Smash Bros. Collection war vor einigen Tagen bereits direkt bei Nintendo bestellbar gewesen, dort allerdings innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Bei MediaMarkt habt ihr jetzt noch einmal die Chance, euch die Figur zum normalen Preis von 14,99€ zu sichern:

Ihr solltet allerdings damit rechnen, dass Sora auch hier bald ausverkauft sein wird, und deshalb besser schnell zuschlagen. Verpasst man bei begehrten Amiibos die Vorbesteller-Phase, muss man sie später oft zu stark überhöhten Preisen bei kleineren Händlern kaufen oder lange warten, bis sie von Nintendo vielleicht noch einmal neu aufgelegt werden.

Gibt es den Sora-Amiibo auch bei anderen Händlern?

Momentan scheint MediaMarkt der einzige Shop in Deutschland zu sein, bei dem ihr die Amiibo-Figur bestellen könnt. Sowohl Saturn als auch Alternate haben zwar bereits Produktseiten für Sora gestartet, bestellbar ist er bei beiden Händlern derzeit allerdings noch nicht:

Früher oder später wird die Amiibo-Figur zudem sicherlich auch bei Amazon auftauchen. Falls ihr bei MediaMarkt zu spät kommen solltet, ist es also sicherlich keine schlechte Idee, den Händler in den nächsten Tagen im Auge zu behalten:

Wann ist der Release des Sora-Amiibos?

Offizieller Release-Termin für die Sora Amiibo-Figur ist der 16. Februar 2024. MediaMarkt verspricht derzeit, pünktlich zu diesem Termin zu liefern.

Was bietet die Sora Amiibo-Figur?

Die Sora Amiibo-Figur ist in erster Linie für Super Smah Bros. gedacht.

Die Sora Amiibo-Figur ist primär für den Switch-Hit Super Smash Bros. gedacht. In dem Fighting Game schaltet sie Sora als spielbaren Charakter frei. Ob und welche Inhalte die Figur in anderen Spielen bieten wird, ist noch nicht bekannt. Auch Amiibos der Super Smash Bros. Collection liefern in der Regel noch Extras für weitere Spiele, wenngleich das Freischalten eines Charakters in Smash Bros. neben ihrem Wert als Sammlerstück sicherlich der wichtigste Kaufgrund ist.

