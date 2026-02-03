Neu für PS5: Das vielleicht beste Soulslike-Spiel des Jahres erscheint am Freitag!

Dieses Spiel könnte eines der großen Action-Rollenspiel-Highlights des Jahres werden.

Schon am 6. Februar, also an diesem Freitag, erscheint eines der am heißesten ersehnten Soulslike-Spiele des Jahres. Wenn ihr das Action-Rollenspiel für PS5 jetzt noch schnell bei Amazon vorbestellt, könnt ihr euch neben dem Pre-Order-Bonus (der in zusätzlichen In-Game-Rüstungssets besteht) auch noch das Steelbook als kostenlose Zugabe sichern:

Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt vorbestellen. Hier bekommt ihr zwar kein Steelbook mehr dazu, weil dieses dort schon ausverkauft ist. Dafür sind nach aktuellem Stand die Lieferzeiten schneller als bei Amazon und natürlich bekommt ihr euch hier den Vorbesteller-Bonus:

Albtraumhaftes Japan: Das ist der neue Soulslike-Hit für PS5!

1:21 Nioh 3 - State of Play-Trailer verrät Release-Datum des Action-Rollenspiels

Autoplay

Wir sprechen natürlich von Nioh 3, das euch, wie schon die Vorgänger, in eine albtraumhafte Version des alten Japans schickt und euch dort gegen zahlreiche bizarre und gefährliche Yokai (eine Art böse Geister) kämpfen lässt. Schon im vorab gezeigten Material konnten wir stimmungsvolles Artdesign mit traumhaften Landschaften, eindrucksvoller Architektur und teils wirklich ekligen, manchmal aber auch geradezu majestätischen Monstern bestaunen.

Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen orientiert sich Nioh 3 dabei diesmal ein Stück weit in Richtung Elden Ring, denn zum ersten Mal in der Reihe bekommt ihr eine große Open World serviert. Außerdem könnt ihr nun fließend zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kampfstilen wechseln, nämlich dem Samurai-Stil mit schweren Nahkampfattacken und dem Ninja-Stil, der mehr auf Beweglichkeit setzt.

Im Gegensatz zu den Vorgängern bietet Nioh 3 eine offene Spielwelt.

Die größere spielerische Freiheit dürfte allerdings nicht viel daran ändern, dass auch Nioh 3 wieder ein sehr anspruchsvolles Spiel wird. Schließlich war bereits Nioh 2 eines der schwersten Spiele des Soulslike-Genres, was schon einiges heißen will und nicht zuletzt daran liegt, dass die Nioh-Reihe nicht vor sehr komplexen Kampfsystemen zurückschreckt. Das sorgt einerseits für enormen Tiefgang, aber eben auch dafür, dass einige Einarbeitung nötig ist.

Ob Nioh 3 wirklich das Zeug zum besten Soulslike-Spiel des Jahres hat, können wir euch momentan noch nicht verraten, weil das Test-Embargo erst am Nachmittag des 4. Februars abläuft. Dann wird auch unser großer GamePro-Test erscheinen. Wer also nicht die Katze im Sack kaufen will, kann noch ein wenig warten, später wieder bei uns vorbeischauen und sich danach noch immer schnell den Vorbesteller-Bonus und das Steelbook sichern.