Neu für Switch 2: Eines der besten Mario-Spiele überhaupt kommt größer und besser zurück!

Schon im März steht die stark erweiterte Switch 2-Neuauflage eines der besten Mario-Spiele überhaupt an.

Eines der besten klassischen Mario-Spiele mit einem Score von 92 Punkten auf Metacritic bekommt bald eine Neuauflage für Nintendo Switch 2, die den Hit nicht nur technisch verbessern, sondern auch umfangreiche neue Inhalte liefern soll. Bei Amazon könnt ihr das Switch 2-Spiel, das am 26. März erscheinen soll, jetzt bereits mit Preisgarantie vorbestellen. Sollte es vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr dann automatisch weniger:

Übrigens stehen in den nächsten Wochen und Monaten noch einige weitere große Neuerscheinungen für Switch 2 an. Hier ein paar der wichtigsten:

Superhit mit vielen Extras: Das ist die Switch 2-Neuauflage des Mario-Hits!

4:58 Zusätzliches Areal, Rosalina und mehr: Video stellt die Neuerungen der Switch 2-Version von Super Mario Bros. Wonder vor

Autoplay

Es geht hier um Super Mario Bros. Wonder. Das gefeierte Jump&Run bekommt in der Switch 2 Edition nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch eine Erweiterung namens „Gemeinsam im Bellabel-Park“, die eine ganze Reihe zusätzlicher Inhalte liefert. In der auf Multiplayer ausgelegten Attraktionenwelt gibt es 17 Minispiele für den lokalen Mehrspiel mit bis zu vier Personen (über GameShare auch online möglich) und sechs Minispiele für Online-Multiplayer mit bis zu 12 Personen.

Neu ist auch das Toad-Trainingslager: Hier könnt ihr bereits aus dem Hauptspiel bekannte Level mit neuen Herausforderungen noch einmal spielen, allein oder im Koop für bis zu vier Spieler*innen. Außerdem gibt es eine neue spielbare Figur: In den verschiedenen Modi könnt ihr jetzt in die Rolle von Rosalina (bekannt aus Super Mario Galaxy) schlüpfen. Im Koop kann Rosalina sogar von dem niedlichen, sternenförmigen Wesen namens Luma begleitet werden.

Im Bellabel-Park warten viele verschiedene, neue Attraktionen auf euch.

Es gibt noch weitere Extras und Verbesserungen. Neben diesen wird Super Mario Bros. Wonder natürlich auch auf Switch 2 wieder all die Qualitäten liefern, die es schon auf der ersten Switch zu einem hervorragenden Spiel gemacht haben: Im Kern handelt es sich zwar um ein traditionelles 2D-Jump&Run, allerdings mit kreativen neuen Ideen. Dazu gehören die Wunderblumen, die die verschiedensten abgedrehten Effekte haben und das Spiel buchstäblich auf den Kopf stellen können.

Obendrein gibt es neben Superpilz und Feuerblume spannende neue Power-ups, durch die sich Mario beispielsweise in einen Elefanten mit enormer Körperkraft verwandeln oder mit einem Bohrerpilz durch den Boden des Levels graben kann. Wie üblich bei einem guten Mario-Spiel werden euch zudem eine abwechslungsreiche, knallbunte Spielwelt und eine absolut präzise Steuerung, wie sie jeder gute Platformer braucht, geboten.