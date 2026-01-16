  • Anzeige

Neu für Switch 2: Rollenspiel-Meisterwerk erscheint nächste Woche!

Schon nächste Woche erscheint ein großer Rollenspiel-Meilenstein im Remake für Nintendo Switch 2. Jetzt könnt ihr ihn euch ohne Aufpreis mit Extras sichern!

GamePro Deals
16.01.2026 | 09:36 Uhr


zum Shop

Die Welt dieses Rollenspiel-Meisterwerks mischt Fantasy mit dystopischer Science Fiction. Die Welt dieses Rollenspiel-Meisterwerks mischt Fantasy mit dystopischer Science Fiction.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 22. Januar, erscheint ein echtes Rollenspiel-Meisterwerk für Switch 2. Es handelt sich dabei um das Remake eines Klassikers der 90er, das damit erstmals auf eine Nintendo-Konsole kommt. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt ohne Aufpreis die Limited Edition sichern, die euch neben diversen In-Game-Extras auch noch ein physisches Boosterpack mit speziellen Magic-Karten mitliefert:

Rollenspiel-Hit für Switch 2 jetzt in der Limited Edition sichern!

Die zusätzlichen Magic-Karten bekommt ihr aber nicht nur bei Amazon, sondern auch bei MediaMarkt und Saturn. Alle drei Händler bieten zudem eine Preisgarantie. Sollte das Spiel in den wenigen Tagen vor Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch den besseren Preis:

Fantasy, Science Fiction & moderne Action: Das ist der Rollenspielhit für Switch 2!

Video starten 8:47 Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Test

Es geht hier um Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Dabei handelt es sich um eine verbesserte und erweitere Version des Remakes, die euch neben zusätzlichen Gegenständen im Spiel auch eine kleine Story-Erweiterung namens INTERmission bietet, in der ihr in die Rolle einer jungen Ninja schlüpft. Das Hauptspiel lässt das Rollenspiel-Meisterwerk aus dem Jahr 1997 mit vollkommen neuer Grafik wiederaufleben – oder besser gesagt den Anfang davon, denn der Rest wird in zwei separaten Spielen neu aufgelegt.

Rollenspiel-Klassiker jetzt im Remake für Switch 2 schnappen!

Das bedeutet, dass ihr in Final Fantasy 7 Remake weitgehend auf die Erkundung der Metropole Midgar beschränkt bleibt und euch die weiten Landschaften der Fantasy-Welt noch vorenthalten bleiben. Dafür ist die düstere, futuristische Stadt nicht nur riesengroß, sondern auch mit viel Liebe zum Detail umgesetzt und bietet zudem zahlreiche Nebenquests, die es im Original noch nicht gab. Mit rund 50 Stunden Spielzeit kann man sich daher nicht über mangelnden Umfang beschweren.

Die Kämpfe sind im Final Fantasy 7 Remake viel actionreicher als früher, bieten aber trotzdem noch taktischen Tiefgang. Die Kämpfe sind im Final Fantasy 7 Remake viel actionreicher als früher, bieten aber trotzdem noch taktischen Tiefgang.

Das Kampfsystem des Originals wurde stark verändert und bietet jetzt viel mehr schnelle Action im Hack&Slash-Stil. Trotzdem sind die alten Active Time Battles noch im Ansatz enthalten, jedoch müsst ihr jetzt nur noch bei Spezialattacken darauf warten, dass sich eine Zeitleiste füllt. Außerdem steuert ihr zwar stets nur einen Charakter gleichzeitig, könnt aber jederzeit zwischen euren Gruppenmitgliedern wechseln und habt auch Zugriff auf ihre besonderen Skills.

Insgesamt macht das Final Fantasy 7 Remake somit einen hervorragenden Job dabei, den Geist des Originals einzufangen, den Rollenspiel-Meilenstein aber dennoch sowohl optisch als auch spielerisch in die Gegenwart zu holen. Dass es nur den Anfang des Klassikers enthält, ist zwar schade, aber trotzdem hat es mehr als genug Altes und Neues zu bieten, dass sich der Kauf sowohl für Kenner des Vorbilds als auch für Neulinge lohnt.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade jetzt für Switch 2 schnappen!
Weitere aktuelle Angebote:
Nintendo Switch 2 Highlight im Angebot – jetzt bei MediaMarkt zuschlagen!
von GamePro Deals
Action wie im 80er-Kino: PS5-Shooterhit jetzt im Top-Angebot!
von GamePro Deals
Japan-Brettspiel mit Goldprint: Das nenn' ich mal besonders!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 34 Minuten

Neu für Switch 2: Rollenspiel-Meisterwerk erscheint nächste Woche!

vor 16 Stunden

Nintendo Switch 2 Highlight im Angebot – jetzt bei MediaMarkt zuschlagen!

vor 17 Stunden

Action wie im 80er-Kino: PS5-Shooterhit jetzt im Top-Angebot!

vor 18 Stunden

Japan-Brettspiel mit Goldprint: Das nenn' ich mal besonders!

vor 21 Stunden

So schafft ihr endlich Perfektion in Stardew Valley
mehr anzeigen