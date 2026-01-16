Neu für Switch 2: Rollenspiel-Meisterwerk erscheint nächste Woche!

Die Welt dieses Rollenspiel-Meisterwerks mischt Fantasy mit dystopischer Science Fiction.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 22. Januar, erscheint ein echtes Rollenspiel-Meisterwerk für Switch 2. Es handelt sich dabei um das Remake eines Klassikers der 90er, das damit erstmals auf eine Nintendo-Konsole kommt. Bei Amazon könnt ihr euch jetzt ohne Aufpreis die Limited Edition sichern, die euch neben diversen In-Game-Extras auch noch ein physisches Boosterpack mit speziellen Magic-Karten mitliefert:

Die zusätzlichen Magic-Karten bekommt ihr aber nicht nur bei Amazon, sondern auch bei MediaMarkt und Saturn. Alle drei Händler bieten zudem eine Preisgarantie. Sollte das Spiel in den wenigen Tagen vor Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch den besseren Preis:

Fantasy, Science Fiction & moderne Action: Das ist der Rollenspielhit für Switch 2!

8:47 Final Fantasy 7 Remake Intergrade im Test

Autoplay

Es geht hier um Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Dabei handelt es sich um eine verbesserte und erweitere Version des Remakes, die euch neben zusätzlichen Gegenständen im Spiel auch eine kleine Story-Erweiterung namens INTERmission bietet, in der ihr in die Rolle einer jungen Ninja schlüpft. Das Hauptspiel lässt das Rollenspiel-Meisterwerk aus dem Jahr 1997 mit vollkommen neuer Grafik wiederaufleben – oder besser gesagt den Anfang davon, denn der Rest wird in zwei separaten Spielen neu aufgelegt.

Das bedeutet, dass ihr in Final Fantasy 7 Remake weitgehend auf die Erkundung der Metropole Midgar beschränkt bleibt und euch die weiten Landschaften der Fantasy-Welt noch vorenthalten bleiben. Dafür ist die düstere, futuristische Stadt nicht nur riesengroß, sondern auch mit viel Liebe zum Detail umgesetzt und bietet zudem zahlreiche Nebenquests, die es im Original noch nicht gab. Mit rund 50 Stunden Spielzeit kann man sich daher nicht über mangelnden Umfang beschweren.

Die Kämpfe sind im Final Fantasy 7 Remake viel actionreicher als früher, bieten aber trotzdem noch taktischen Tiefgang.

Das Kampfsystem des Originals wurde stark verändert und bietet jetzt viel mehr schnelle Action im Hack&Slash-Stil. Trotzdem sind die alten Active Time Battles noch im Ansatz enthalten, jedoch müsst ihr jetzt nur noch bei Spezialattacken darauf warten, dass sich eine Zeitleiste füllt. Außerdem steuert ihr zwar stets nur einen Charakter gleichzeitig, könnt aber jederzeit zwischen euren Gruppenmitgliedern wechseln und habt auch Zugriff auf ihre besonderen Skills.

Insgesamt macht das Final Fantasy 7 Remake somit einen hervorragenden Job dabei, den Geist des Originals einzufangen, den Rollenspiel-Meilenstein aber dennoch sowohl optisch als auch spielerisch in die Gegenwart zu holen. Dass es nur den Anfang des Klassikers enthält, ist zwar schade, aber trotzdem hat es mehr als genug Altes und Neues zu bieten, dass sich der Kauf sowohl für Kenner des Vorbilds als auch für Neulinge lohnt.