Neue Angebote für Nintendo Switch: Spielt günstig eure Kindheitshelden und mehr!

Unter den vielen neuen Angeboten im Nintendo eShop findet sich eines, das euch eine nostalgische Zeitreise in die 90er machen lässt.

Auch in dieser Woche gibt es im Nintendo eShop wieder hunderte günstige Angebote für Nintendo Switch. Eines der Highlights will euch in die Tage eurer Kindheit entführen (zumindest, falls ihr in den 90ern aufgewachsen seid) und euch eure Lieblingshelden spielen lassen. Es gibt aber auch noch viele weitere interessante Spiele günstiger, insgesamt zehn davon stellen wir euch in diesem Artikel vor. Wer sich lieber selbst durch die Deals wühlen möchte, kann das hier tun:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge

11:21 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Gameplay aus dem bunten Pixelprügler

Angebot gültig bis: 14. März

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder‘s Revenge war einer der großen Überraschungshits des letzten Jahres und hat weltweit Topwertungen abgeräumt. Das Retro-Spiel wirkt wie eine Reise in die 90er, und zwar nicht nur, weil es euch eure Helden von damals spielen lässt, sondern auch wegen seines Gameplays und Artdesigns. Es handelt sich um ein klassisches Beat ’em up im Stil eines Double Dragon, Streets of Rage oder eben Turtles in Time, das sich eng an seine Vorbilder hält. Ihr bekommt also einen bunten und detaillierten Pixellook sowie ein zwar im Grunde simples, aber trotzdem forderndes Kampfsystem geboten. Letzteres setzt eher auf gutes Timing bei Attacken und Ausweichrollen als auf komplizierte Kombos. Ihr könnt allein die Story-Kampagne spielen oder im Koop mit bis zu sechs Spieler*innen antreten, und zwar sowohl lokal als auch online.

KILL la KILL – IF

In Kill la Kill - If spielen wir zunächst nicht die Protagonistin des Animes, sondern ihre Gegenspielerin.

Angebot gültig bis: 14. März

Bei KILL la KILL – IF, das auf dem berühmten Anime basiert, handelt es sich um ein Fighting Game, in dessen Kampagne ihr zunächst nicht die Hauptfigur der Vorlage, sondern die Gegenspielerin Satsuki Kiryuin spielt und so die Geschichte aus einem neuen Blickwinkel erlebt. Erst in der zweiten Hälfte wechselt ihr zur Protagonistin Ryuko, die den Tod ihres Vaters untersucht. Neben dem Singleplayer könnt ihr euch natürlich auch im Mehrspielermodus lokal oder online miteinander duellieren. Die Kämpfe setzten nicht nur auf eine effektvolle Inszenierungen ganz im Stile des Animes, sondern auch auf ein Schere-Stein-Papier-Prinzip, das zwar einfach zu erlernen, aber schwer zu meistern ist, weil es präzise Konter verlangt.

Children of Silentown

1:39 Children of Silentown - Das mysteriöse Adventure feiert Release mit neuem Trailer

Angebot gültig bis: 16. März

Das erst im Januar erschienene Children of Silentown bekommt ihr schon jetzt günstiger. In dem Mystery-Adventure schlüpft ihr in die Rolle des jungen Mädchens Lucy, das jede Nacht von furchterregendem Gebrüll aus dem nahen Wald um ihren Schlaf gebracht wird. Trotz ihrer Angst beschließt sie eines Tages, der Ursache für den Lärm auf den Grund zu gehen, und lernt bei ihren Nachforschungen nicht nur viele skurrile Charaktere kennen, sondern stößt auch auf finstere Geheimnisse ihres Heimatorts. Für die passende Atmosphäre sorgen der hübsche, aber auch gruselige Zeichenstil sowie der tolle Soundtrack. Das Gameplay bietet neben klassischen Rätseln im Point&Click-Stil auch abwechslungsreiche und kreative Minispiele.

Tinykin

1:39 Tinykin - Trailer stellt euch den 3D-Plattformer genauer vor

Angebot gültig bis: 22. März

Tinykin ist ein 3D-Platformer mit Elementen eines Rätsel- und Erkundungsspiels, der vor allem durch sein ungewöhnliches Szenario auffällt: Wir spielen den nur ein paar Zentimeter großen Außerirdischen Milo, der auf der Erde in einem verlassenen Haus gelandet ist. Gemeinsam mit seinen winzigen Gefolgsleuten sucht er nun nach einer Möglichkeit, wieder nach Hause zu kommen. Auf seiner Erkundungsreise stößt er auf Insektenvölker mit riesigen Städten, in denen die verschwundenen menschlichen Hausbesitzer als Gottheiten verehrt werden. Hier macht Milo neue Bekanntschaften, steht den Insekten mithilfe seiner Winzlingstruppe bei und bekommt dafür neue Informationen, die ihn dem Geheimnis des Hauses und der Rückkehr in seine Heimat Schritt für Schritt näher bringen.

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Wonder Boy: The Dragon's Trap lässt den Klassiker mit hübschen Zeichnungen auferstehen.

Angebot gültig bis: 14. März

Wonder Boy: The Dragon’s Trap ist das Remake des ursprünglich 1989 erschienenen und auch als Wonder Boy III bekannten Jump&Run-Klassikers. Die Neuauflage wurde technisch komplett runderneuert und bietet nun wunderschön gezeichnete Hintergründe und Figuren. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch zur Retro-Grafik im 8-Bit-Stil wechseln. In einer bunten, märchenhaften Welt begibt sich der Protagonist auf ein großes Abenteuer, um den Fluch des Meka-Drachen loszuwerden, der ihn in ein Mischwesen aus Mensch und Echse verwandelt hat. Bis er sein Ziel erreicht, wird er noch in verschiedene andere Tiere vom Löwen bis zum Piranha verwandelt, deren einzigartige Fähigkeiten für viel spielerische Abwechslung sorgen.

Ys Origin

Das JRPG Ys Origin setzt ganz auf schnelle, actionreiche Kämpfe.

Angebot gültig bis: 14. März

Ys Origin für Nintendo Switch ist die Neuauflage des ursprünglich 2006 für PC erschienenen Action-Rollenspiels. Es erzählt die Vorgeschichte der seit über 35 Jahren laufenden JRPG-Reihe: Jahrhunderte vor den Ereignissen des ersten Teils werden die Göttinnen, die das Reich Ys bis dahin regiert haben, von Dämonen verjagt. Wir spielen einen von drei sehr unterschiedlichen Helden, deren Aufgabe es ist, die Göttinnen zu suchen und wieder zurückzubringen. Je nach Charakter greifen wir eher zu Nahkampfwaffen wie Schwertern und Äxten oder feuern mächtige Zauber mit großer Reichweite auf unsere Gegner. So oder so ist das Gameplay tempo- und actionreich, mit Echtzeitkämpfen im Hack&Slash-Stil, Shooter-Elementen und nur ein paar kleinen Rätseln, um auch mal durchatmen zu können.

Figment

1:46 Figment - Gameplay-Trailer zum Action-Adventure

Angebot gültig bis: 18. März

Das hübsche, isometrische Action-Adventure Figment bekommt ihr im Nintendo eShop jetzt für nur 1,99€. Es schickt euch auf die Reise durch die fantasievollen und teils surrealen Landschaften eines menschlichen Verstandes, der bislang stets friedlich und fröhlich war, aber sich immer mehr zu verdüstern beginnt. In der Gestalt des mürrischen Dusty übernehmen wir die Aufgabe, den Lebensmut des Verstandes wieder zu wecken und die alptraumhaften Kreaturen zu verscheuchen, die von ihm Besitz ergreifen wollen. Das Gameplay hat sowohl Rätsel als auch Action zu bieten, einschließlich spektakulärer Bosskämpfe. Übrigens ist mit Figment 2: Creed Valley gerade ein Nachfolger erschienen. Das aktuelle Angebot ist also eine gute Gelegenheit, schnell noch Teil 1 nachzuholen.

Down in Bermuda

In Down in Bermuda müssen wir nach einem Weg suchen, um vom Bermuda-Dreieck zu entkommen.

Angebot gültig bis: 24. März

Mit 95 Prozent Rabatt und einem Kaufpreis von gerade mal 0,99€ ist Down in Bermuda aktuell eines der günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Wir spielen hier einen Piloten, der abgestürzt ist und im Bermuda-Dreieck festsitzt. Aus der Top-Down-Perspektive müssen wir nun verschiedene farbenfrohe Inseln erkunden und dabei Rätsel lösen, um einen Weg nach Hause zu finden. Das Rätseldesign ist ungewöhnlich vielfältig und reicht von der Entschlüsselung komplexer Codes bis hin zur korrekten Anordnung von Schafen. Daneben legen wir uns in dem Adventure zwar auch mit einigen riesigen Monstern an, trotzdem ist Down in Bermuda in erster Linie eine Spiel zum Entspannen.

Windjammers 2

In Windjammers 2 liefert ihr euch mit einem Frisbee spannende Duelle im Stil eines Fighting Games.

Angebot gültig bis: 14. März

Mit Windjammers 2 hat der vor über 25 Jahren erschienene Neo-Geo-Klassiker endlich einen würdigen Nachfolger bekommen. Grafisch hat sich mit den hübsch gezeichneten Hintergründen und gut animierten Figuren natürlich eine Menge getan, spielerisch bleibt Winjammers 2 dem Vorgänger im Kern aber treu: Nach wie vor handelt es sich um eine Mischung aus Sportspiel und Fighting Game: Zwei Gegner stehen sich auf dem Spielfeld gegenüber und versuchen einen Frisbee so zu werfen, dass der andere ihn nicht fangen kann. Das simple Prinzip gewinnt dadurch an Komplexität, dass ihr aus verschiedenen Charakteren mit jeweils eigenen Spezialfähigkeiten wählen könnt. Im Vergleich zum Vorgänger bietet Windjammers 2 deutlich mehr verschiedene Figuren und Spezialattacken.

Blossom Tales: The Sleeping King

Blossom Tales ist ein Action-Adventure im Stil früher Zelda-Teile.

Angebot gültig bis: 23. März

Blossom Tales: The Sleeping King ist ein Action-Adventure im Zelda-Stil, das Retro-Pixelgrafik und eine offene Spielwelt mit abwechslungsreichen Regionen bietet. Wir spielen Lily, Ritterin der Rose, die das Blütenkönigreich vor ewiger Dunkelheit retten muss. Dazu müssen wir mysteriöse Tempel erkunden, Rätsel lösen und uns mit Schwert, Bogen und Zaubersprüchen durch Horden von Monstern und zähe Bossgegner kämpfen. Wir sind dabei Teil einer Geschichte, die ein Großvater seinen Enkeln erzählt. Trotzdem können wir den Verlauf der Story beeinflussen: Wann immer die Enkel ihren Großvater unterbrechen und sich darüber streiten, was als Nächstes passieren soll, wird die Entscheidung uns überlassen.