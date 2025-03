"Mit der Animation haben sie sich selbst übertroffen": Neue Dragon Ball-Folge zeigt das bisher coolste Kamehameha der ganzen Reihe

Stets zu Diensten: Dragon Ball Daima-Held Son Goku feuert eine Kamehameha ab, die es in sich hat.

Während es selbst nach der sechzehnten Folge der Netflix-Serie Dragon Ball Daima noch öfter auch negative Stimmen und viel Kritik gab, wendet sich das Blatt zum Ende hin. Die letzten Folgen haben es wirklich in sich und drehen nicht nur storytechnisch ordentlich auf, sondern auch, wenn es um den Look und coole Kämpfe geht.

Von Son Gokus großer Kamehameha-Attacke in der finalen, 20. Episode zeigen sich die Fans dann auch restlos begeistert. Hier wird oft geschrieben, dass es sich dabei vielleicht sogar um das coolste je animierte Kamehameha handeln könnte.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Dragon Ball Daima-Fans freuen sich über die genial animierte Kamehameha-Attacke von Son Goku

Darum geht's: Dragon Ball Daima hat das Ende der Serie (oder zumindest der ersten Staffel) mit einem großen und grandiosen Finale besiegelt. Son Goku, Vegeta und Co. sind allesamt wieder erwachsen und Goku kämpft in der Super Saiyajin 4-Form gegen den Dämonenkönig Gomah. Wenig überraschend zündet er irgendwann auch seine Markenzeichen-Attacke, das Kamehameha.

Die Szene könnt ihr euch hier in ihrer ganzen Pracht anschauen, wenn ihr keine Angst vor Spoilern habt:

Eine der besten oder die beste Kamehameha-Attacke? Während der Urheber dieses Twitter-Posts hier erst einmal nur davon spricht, dass wir es wohl mit einer der besten Kamehamehas zu tun hätten, gehen viele Leute in den Kommentaren noch einen Schritt weiter und feiern die Szene als die coolste, die es bisher im ganzen Dragon Ball-Franchise zu sehen gab:

"Was meinst Du mit 'eine der'? Dieser Scheiß IST DAS BESTE Kamehameha, das ich je gesehen habe."

Vor allem die Animation begeistert: Neben der Musik und dem coolen Look der Attacke feiern die vielen Dragon Ball Daima-Fans aber in erster Linie einfach auch, wie extrem gut diese Szene und die gesamte Dragon Ball Daima-Serie animiert ist.

"Wortwörtlich Visuals auf Film-Qualität-Niveau. Während dieses Kampfes und auch schon in der vorherigen Episode. So froh, dass Toei sich in den letzten Jahren dazu entschieden hat, eine Schippe draufzulegen."

Ein anderer Fan schreibt in den Twitter-Kommentaren unter dem oben verlinkten Beitrag:

"Artwork ist A+, der sentimentale Wert ist A+."

Auch auf Reddit hagelt es Lob: Die brachiale Zerstörung, die hier durch Son Gokus Kamehameha entfesselt wird und einfach durch alle drei Dämonenreiche ballert, kommt ausnahmslos gut an. Aber auch der ganze Rest sorgt für Begeisterung:

"Mit den roten Blitzen innerhalb des Strahls, dem Aufbau, der brüchigen Outline während des Strahl-Kampfes, einfach nur 'chef's Kiss'. Ich habe das Gefühl, dass Daima jedes Kamehameha als Special Event behandelt hat. Jedes Mal, wenn Goku es ausgepackt hat, fühlte es sich wie ein Schlüsselpunkt des Kampfes an."

Ist es auch die mächtigste Kamehameha? Da scheiden sich natürlich die Geister und wir können davon ausgehen, dass das nicht der Fall sein dürfte. Immerhin spielt Dragon Ball Daima vor den Ereignissen aus Dragon Ball Super, und darin ist Son Goku noch einmal eine ganze Stufe stärker.

Es gibt aber auch Kritik: Manche Fans finden natürlich immer irgendwas zum Meckern und das ist selbstverständlich auch in diesem Fall so. Abgesehen von Hatern, die einfach auf alles schimpfen, gibt es aber zum Beispiel auch Leute, die sich einfach nicht mit der Story von Daima anfreunden konnten. Auch dass Goku und Co wieder Kinder werden, kommt bei einigen Fans generell nicht besonders gut an.

Wie hat euch die Szene gefallen? Gab es eine Kamehameha-Situation, die ihr cooler fandet und wenn ja, welche?