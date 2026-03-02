Neue DualSense PS5-Controller erscheinen schon nächste Woche!

Am 12. März erscheinen Sonys neue DualSense PS5-Controller.

Schon nächste Woche, genauer gesagt am 12. März, bringt Sony nicht nur eine, sondern gleich drei neue Varianten des DualSense Controllers auf den Markt. Die PS5-Controller der sogenannten Hyperpop Collection könnt ihr euch jetzt sichern, unter anderem hier bei Amazon mit der üblichen Vorbesteller-Preisgarantie:

Die neuen Controller werden von Sony offiziell nicht als Limited Edition geführt. Trotzdem könnte es, wie häufig bei neuer Sony-Hardware, natürlich hier und da zu Lieferengpässen kommen. Damit ihr eure Wunschfarbe findet, haben wir euch hier zu allen drei Modellen ein paar Händler aufgeführt:

DualSense PS5-Controller Techno Red:

DualSense PS5-Controller Remix Green:

DualSense PS5-Controller Rhythm Blue:

Neue DualSense Controller Limited Edition erscheint schon am Donnerstag!

Schon am 5. März erscheint der DualSense Controller zum neuen Bungie-Shooter Marathon.

Ihr müsst übrigens gar nicht bis nächste Woche warten, um euch einen brandneuen DualSense PS5-Controller zu schnappen. Sony bringt nämlich schon am 5. März, also an diesem Donnerstag, den neuen Marathon Controller raus, pünktlich zum Release des Bungie-Shooters.

Anders als bei den Controllern der Hyperpop Collection handelt es sich hierbei tatsächlich um eine Limited Edition. Dementsprechend könnte sie schnell ausverkauft sein. Momentan ist sie jedoch unter anderem hier bei Amazon noch problemlos bestellbar:

Was bieten die PS5-Controller der Hyperpop Collection?

Die neuen DualSense PS5-Controller sehen auch von hinten schick aus.

Technisch unterscheiden sich die neuen Modelle nicht von anderen DualSense Controllern, es geht also allein um die Optik. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Farbvarianten des DualSense, die nicht als Limited Edition gelten, ist die neue Collection nicht schlicht einfarbig, sondern bietet einen fließenden Übergang von Schwarz am oberen Teil des Controller zu Bunt an den Griffen.

Diesen Übergang findet man sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, sodass die neuen Controller rundherum schick aussehen. Außerdem verfügt die Hyperpop Collection über eine stark reflektierende Oberfläche, die ihr einen besonderen, eleganten Glanz verleiht.