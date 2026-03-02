Battlefield 6 in der besten Edition ist jetzt lächerlich günstig bei Amazon – aber nur für kurze Zeit!

Seit Bad Company 2 bin ich der Battlefield-Serie treu, doch erst der Release von Battlefield 6 im Oktober 2025 fängt endlich wieder diesen legendären Vibe von BF3 und BF4 ein. Das wuchtige Gunplay und die Zerstörung fühlen sich endlich wieder so an, wie wir es von den glorreichen Zeiten kennen.
Die Battlefield 6 Phantom Edition (das Rundum-sorglos-Paket) ist aktuell bei Amazon drastisch reduziert. Falls euch der Release-Preis von über 100 Euro zu hoch war, ist jetzt der perfekte Moment. Aber Achtung: Das Angebot ist ein Flash-Sale und sicher bald weg!Holt euch die Battlefield 6 Phantom Edition stark reduziert bei Amazon!
Battlefield 6 kehrt zu den alten Stärken der ruhmreichen Shooter-Serie zurück!
Als jemand, der seit den ersten Stunden von Bad Company 2 dabei ist, habe ich Battlefield 6 monatelang entgegengefiebert und es hat sich gelohnt: DICE hat endlich wieder verstanden, dass wir keine Spezialisten mit allerlei Schnickschnack und andere Experimente brauchen, sondern einfach nur atmosphärische Gefechte in urbanen Umgebungen.
Wenn in den Straßenschluchten von New York die Schüsse peitschen und Gebäude um euch herum in sich zusammenbrechen, fühlt sich das so intensiv an wie die besten Momente in Battlefield 3. Es ist einfach dieses dreckige, unmittelbare Gefühl von damals, kombiniert mit den technischen Möglichkeiten von 2026.Schnappt euch die Battlefield 6 Phantom Edition besonders günstig bei Amazon!
Battlefield 6 Season 2 entführt euch in die bayerischen Alpen 🏔️🥨
Die Inhalte der Phantom Edition in der Übersicht:
- Das Hauptspiel: Die Vollversion von Battlefield 6 für PS5
- Battlefield-Pro-Token: Damit schaltet ihr den aktuellen Battle Pass frei, überspringt sofort 25 Ränge und sichert euch exklusive Belohnungen.
- Das exklusive Phantom-Pack:
- 4 Soldaten-Skins
- M433 Waffenkonfiguration „Verschleiert“
- M2010 ESR Waffenkonfiguration „Schlagschatten“
- Nahkampfmesser-Skin „Glimmer
- M1A2 SEPv3 Fahrzeug-Skin „Chimäre“
- Phantom-XP-Boost-Set: Damit ihr eure Ränge und Waffenfreischaltungen im Eiltempo hochzieht.
- Zusätzliche Cosmetics: Waffen-Aufkleber, ein spezieller Talisman und die begehrte „Agent“-Erkennungsmarke.
Unser Deal-Ticker informiert euch jeden Tag über die heißesten Tech- und Gaming-Angebote. Falls ihr die spannendsten Rabatte in Zukunft nicht mehr verpassen möchtet, solltet ihr dort häufiger mal vorbeischauen!