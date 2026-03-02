  • Anzeige

Battlefield 6 in der besten Edition ist jetzt lächerlich günstig bei Amazon – aber nur für kurze Zeit!

Battlefield 6 knüpft endlich wieder an die Glanzzeiten der Shooter-Reihe an. Bei Amazon gibt es die Phantom Edition aktuell zum absoluten Schnäppchenpreis – aber wartet nicht zu lange, das Angebot könnte binnen kürzester Zeit vergriffen sein!

Simon Berger, GamePro Deals
02.03.2026 | 09:55 Uhr


Schnell sein lohnt sich jetzt: Battlefield 6 in der besten Edition ist gerade stattlich reduziert im Amazon-Angebot verfügbar – aber der Vorrat ist ziemlich begrenzt! Schnell sein lohnt sich jetzt: Battlefield 6 in der besten Edition ist gerade stattlich reduziert im Amazon-Angebot verfügbar – aber der Vorrat ist ziemlich begrenzt!

Seit Bad Company 2 bin ich der Battlefield-Serie treu, doch erst der Release von Battlefield 6 im Oktober 2025 fängt endlich wieder diesen legendären Vibe von BF3 und BF4 ein. Das wuchtige Gunplay und die Zerstörung fühlen sich endlich wieder so an, wie wir es von den glorreichen Zeiten kennen.

Die Battlefield 6 Phantom Edition (das Rundum-sorglos-Paket) ist aktuell bei Amazon drastisch reduziert. Falls euch der Release-Preis von über 100 Euro zu hoch war, ist jetzt der perfekte Moment. Aber Achtung: Das Angebot ist ein Flash-Sale und sicher bald weg!

Battlefield 6 kehrt zu den alten Stärken der ruhmreichen Shooter-Serie zurück!

Video starten 1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Als jemand, der seit den ersten Stunden von Bad Company 2 dabei ist, habe ich Battlefield 6 monatelang entgegengefiebert und es hat sich gelohnt: DICE hat endlich wieder verstanden, dass wir keine Spezialisten mit allerlei Schnickschnack und andere Experimente brauchen, sondern einfach nur atmosphärische Gefechte in urbanen Umgebungen.

Wenn in den Straßenschluchten von New York die Schüsse peitschen und Gebäude um euch herum in sich zusammenbrechen, fühlt sich das so intensiv an wie die besten Momente in Battlefield 3. Es ist einfach dieses dreckige, unmittelbare Gefühl von damals, kombiniert mit den technischen Möglichkeiten von 2026.

Simon Berger
Simon Berger

Simon ist eines unserer Urgesteine bei GameStar Tech und GamePro. Er ist seit dem Start dabei und ein echter Tausendsassa. Er hält nicht nur (gefühlt) den Weltrekord in WOW-Raids, sondern ist auch unser redaktionsinterner "The Mountain", Freizeit-Pilot und Experte für Tastaturen, Smartphones, Gaming-Mäuse sowie alles rund um Gaming. Bei all seiner Macher-Mentalität, ist er gleichzeitig aber immer herzlich und für jeden da, der Hilfe braucht - außer Mittwochabend, da ist WOW-Raid.

Battlefield 6 Season 2 entführt euch in die bayerischen Alpen 🏔️🥨

Zum Jodeln: Mit der neuen Map Contaminated schickt euch die zweite Season von Battlefield 6 schnurstracks ins bayerische Voralpenland! Zum Jodeln: Mit der neuen Map "Contaminated" schickt euch die zweite Season von Battlefield 6 schnurstracks ins bayerische Voralpenland!

Die Inhalte der Phantom Edition in der Übersicht:

  • Das Hauptspiel: Die Vollversion von Battlefield 6 für PS5
  • Battlefield-Pro-Token: Damit schaltet ihr den aktuellen Battle Pass frei, überspringt sofort 25 Ränge und sichert euch exklusive Belohnungen.
  • Das exklusive Phantom-Pack:
    • 4 Soldaten-Skins
    • M433 Waffenkonfiguration „Verschleiert“
    • M2010 ESR Waffenkonfiguration „Schlagschatten“
    • Nahkampfmesser-Skin „Glimmer
    • M1A2 SEPv3 Fahrzeug-Skin „Chimäre“
  • Phantom-XP-Boost-Set: Damit ihr eure Ränge und Waffenfreischaltungen im Eiltempo hochzieht.
  • Zusätzliche Cosmetics: Waffen-Aufkleber, ein spezieller Talisman und die begehrte „Agent“-Erkennungsmarke.
