Neuer Event in Red Dead Online spielt auf fahrendem Zug

Rockstar führt auch in dieser Woche neue Event-Inhalte in Red Dead Online, den Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 ein.

Es gibt sowohl einen neuen Showdown-Modus als auch einen Event, der im Free Roam-Modus auftaucht. Beide Modi könnt ihr ab sofort in Red Dead Online spielen.

Die neuen RDO-Events im Detail

Public Enemy (Showdown-Modus)

Jedes Team hat eine zufällige Zielperson, die regelmäßig wechselt. Für das Erledigen der Zielperson des gegnerischen Teams bekommt ihr Punkte.

Eisenbahnkönig (Free Roam-Event)

Das ist ist eine witzig klingende Variante von "King of the Hill". Auf einem fahrenden Zug (!) müsst ihr möglichst lange die aktiven Bereiche halten, um zu gewinnen.

Neue Boni für Red Dead Online-Spieler

Hut geschenkt: Wer in dieser Woche Red Dead Online spielt, bekommt zudem den Bellerose-Hut geschenkt. Ihr findet ihn in der Kiste eures Lagers.

Satte Rabatte: Auf Vorräte wie Verbrauchsgegenstände gibt es in dieser Woche 35% Rabatt und wer sein Lager mit neuen Inhalten ausstatten will (z.B. mit einer neuen Fahne etc.) spart bei Wilderness Outfitters 25%.

Red Dead Online ist Bestandteil von Red Dead Redemption 2 und für die PS4 und die Xbox One erhältlich. Nach einem knappen halben Jahr hat RDO Ende Mai die Beta-Phase verlassen.