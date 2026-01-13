  • Anzeige

Neue Joy-Con 2 Controller erscheinen schon im Februar: Switch 2-Gamepads ab jetzt bei Amazon mit Preisgarantie sichern!

Zum Release des nächsten Mario-Spiels im Februar veröffentlicht Nintendo neue Varianten der Joy-Con 2 Controller für Switch 2. Die Modelle in Hellviolett und Hellgrün könnt ihr euch ab jetzt sichern!

13.01.2026 | 17:04 Uhr


Ab Februar könnt ihr neue Joy-Con 2 Controller in Hellviolett und Hellgrün bekommen. Ab Februar könnt ihr neue Joy-Con 2 Controller in Hellviolett und Hellgrün bekommen.

Schon im Februar veröffentlicht Nintendo neue Varianten der Joy-Con 2 Controller für Nintendo Switch 2. Ab jetzt könnt ihr die beiden Modelle in Hellviolett und in Hellgrün bereits vorbestellen. Tut ihr das bei Amazon, bekommt ihr dort die übliche Preisgarantie. Das bedeutet: Sollten die Controller bis zum Release noch günstiger werden, zahlt ihr automatisch den besten Preis. Hier findet ihr die neuen Joy-Cons:

Neue Joy-Con 2 Controller für Switch 2 mit Preisgarantie sichern!

Amazon gibt als Erscheinungsdatum bislang den 2. Februar an. Dabei könnte es sich jedoch um einen Tippfehler handeln, denn laut Nintendo ist am 12. Februar der offizielle Erscheinungstermin.

Mario Tennis Fever erscheint bald: Zu viert im lokalen Multiplayer spielen!

Video starten 2:39 Mario Tennis Fever angekündigt - hat die meisten Charaktere der Seriengeschichte

Dass die neuen Farben im Februar veröffentlicht werden, dürfte übrigens kein Zufall sein. Schließlich erscheint am 12. Februar auch das neue Mario Tennis Fever für Nintendo Switch 2, das lokalen Multiplayer für bis zu vier Personen bietet. Durch die neuen Joy-Con 2 Controller können nun alle vier Spieler*innen einen eigenen „Schläger“ in einer anderen Farbe bekommen. Mario Tennis Fever könnt ihr ebenfalls bereits mit Preisgarantie vorbestellen:

Mario Tennis Fever für Switch 2 jetzt mit Preisgarantie sichern!

Was bieten die neuen Joy-Con 2 Controller?

Hier könnt ihr die neuen Joy-Con 2 Controller für Switch 2 von allen Seiten betrachten. Hier könnt ihr die neuen Joy-Con 2 Controller für Switch 2 von allen Seiten betrachten.

Technisch sollen die neuen Joy-Con 2 Controller keine nennenswerten Unterschiede zu den bisherigen Modellen bieten (Revisionen kleiner Details sind natürlich immer möglich). Es geht hier also allein um die Farbe. Selbst hier ist der Unterschied allerdings eher unauffällig, da der Großteil der Controller in mattem Schwarz gehalten ist und sich die Farbe nur an der Innenseite sowie um die Sticks herum zeigt.

Neue Joy-Con 2 Controller in Hellviolett und Hellgrün jetzt schnappen!

Das bedeutet: Verwendet ihr die Controller angeschlossen an die Konsole oder an eine Halterung, bekommt ihr von der Farbe nicht sehr viel zu sehen. Sie macht erst dann wirklich einen Unterschied, wenn man die Joy-Cons losgelöst benutzt. Der Kauf lohnt sich also vor allem dann, wenn man ohnehin ein weiteres Paar für den lokalen Multiplayer will und gerne vier voneinander unterscheidbare Gamepads haben möchte.

