Neue Joy-Con Controller vorbestellen: Verschönert eure Nintendo Switch jetzt mit Pastellfarben!

Die neuen Joy-Con Controller in schicken Pastellfarben könnt ihr jetzt vorbestellen.

Erst Ende letzter Woche wurden sie angekündigt, jetzt könnt ihr die neuen Nintendo Switch Joy-Con Controller in Pastellfarben bereits vorbestellen: Ihr könnt euch entscheiden zwischen einem 2er-Set in Pastell-Lila und Pastell-Grün und einem anderen in Pastell-Rosa und Pastell-Gelb. Beide Sets sind jetzt bei MediaMarkt zum üblichen Preis von 79,99€ bestellbar, der Versand ist kostenlos:

Alternativ könnt ihr beide Sets auch bei Saturn bekommen. Bei anderen Händlern konnten wir die neuen Joy-Con Controller bislang noch nicht finden. Es dürfte aber nicht allzu lange dauern, bis sie auch anderswo auftauchen. Als Erscheinungstermin wird der 30. Juni angegeben.

Was ist das Besondere an den neuen Joy-Con Controller?

Die schicken neuen Pastellfarben heben sich deutlich von den älteren Joy-Con-Varianten ab.

Die neuen Joy-Con Controller unterscheiden sich einzig durch die Farbe von den bisherigen Modellen, hierbei ist der Unterschied dafür umso größer. Die bisher erschienenen Joy-Con-Versionen sind nämlich alle in leuchtenden Neon-Farben gehalten. Mit den neuen Varianten gibt es nun erstmals sanfte Pastelltöne für all diejenigen, denen die Joy-Con Controller bislang zu grell waren.

Joy-Con Controller: Sparen mit den Neon-Farben

Die unverbindliche Preisempfehlung der Joy-Con Controller liegt unabhängig von der Farbe bei 79,99€. Die älteren Versionen könnt ihr jedoch zumeist etwas günstiger bekommen, sodass ihr mit ihnen besser dran seid, falls euch die Farbe gar nicht so sehr interessiert und ihr einfach nur neue Joy-Cons wollt. Die Version in Blau und Neon-Gelb gibt es bei Amazon beispielsweise gerade mit 15 Prozent Rabatt für 67,99€, die anderen Varianten kosten hier 69,99€:

