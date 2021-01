Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

In unserer Release-Liste findet ihr alle Veröffentlichungen für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 04. bis zum 10. Januar 2021 erscheinen.

Da es wie üblich zum Jahresanfang sehr, sehr ruhig startet, bleiben in dieser Woche die Highlights aus. Welche Spiele die GamePro-Redaktion 2020 am meisten begeistert haben und definitiv einen Blick wert sind, erfahrt ihr hier:

72 6 Mehr zum Thema Unsere Top-Spiele des Jahres: Die GamePro-Highlights 2020

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

08. Januar - Iris Fall

Welche Spiele euch für PS4 und PS5 in diesem Jahr erwarten, das erfahrt ihr in unseren Release-Listen für 2021:

28 4 Mehr zum Thema PS4-Spiele 2021: Liste aller neuen PlayStation 4-Games

180 10 Mehr zum Thema PS5-Spiele 2020/2021: Liste aller PlayStation 5-Games

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

07. Januar - Blacksmith of the Sand Kingdom

Welche Spiele 2021 für die Microsoft-Konsolen erscheinen, das haben wir für euch in einem separaten Artikel aufgelistet:

172 7 Mehr zum Thema Xbox Series X/S-Spiele 2020/2021: Liste aller bestätigten Xbox-Games

Neue Spiele für Nintendo Switch

04. Januar - Top Gun Air Combat

05. Januar - Foosball Tischfußball

06. Januar - Choices That Matter

06. Januar - Charge Kid

07. Januar - Sense

07. Januar - Stardash

07. Januar - Red Colony

07. Januar - Iris Fall

07. Januar - Shadow Gangs

07. Januar - Werewolf: The Apocalypse

Was Nintendo im Spielejahr 2021 bislang alles zu bieten hat, das könnt ihr hier nachschauen:

28 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch-Spiele 2021: Release-Liste aller neuen Games

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

In jedem Monat könnt ihr euch auf PS4/PS5 mit PS Plus und auf der Xbox One/Series X/S mit den Games with Gold gleich mehrere neue Spiele abseits der Abo-Gebühren kostenlos herunterladen. Und auch der Xbox Games Pass sowie PS Now werden jeden Monat mit neuen Titeln versorgt. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Das Jahr startet wie gewohnt ruhig. Welches ist das erste Spiel, das ihr euch wohl 2021 holen werdet?