Neue Spiele der Woche bringen PS5-Remaster und einen kultigen Geheimtipp

In unserer Release-Liste findet ihr wie gewohnt alle Veröffentlichungen für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 01. bis zum 07. Februar 2021 erscheinen. Darunter ein rasantes PS5-Exclusive, zwei der besten Action-RPGs in neuem Gewand und ein Geheimtipp für die Switch.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Destruction AllStars

Release: 02. Februar

02. Februar Plattform: PS5

PS5 Genre: Rennspiel

Das erwartet euch: Destruction AllStars ist ein neues Multiplayer-Spiel, das die Zerstörung von Rennwagen mit einem Nahkampf-Spiel vermischt. Mit euren abgefahrenen Charakteren sitzt ihr zunächst im Auto und müsst versuchen durch Rammen und Items die anderen Fahrer zu zerstören. Ihr könnt das Auto aber auch verlassen und lauft dann mit eurer Figur über die Karte und könnt euch so gegenseitig verprügeln.

Gratis-Spiel: Seid ihr im Besitz eines PS Plus-Abos, könnt ihr euch das PS5-Exclusive zum Release am 02. Februar "kostenlos" schnappen.

Nioh 1+2 Remaster

Release: 05. Februar

05. Februar Plattform: PS5

PS5 Genre: Action-RPG / Soulslike

Mit den PS5-Versionen von Nioh 1 +2 erwarten uns in dieser Woche zwar keine neuen Spiele, dafür aber zwei der besten (und härtesten) Action-RPGs, die jetzt für Sonys Next Gen-Konsole als Remaster erscheinen.

Alles Wichtige zu den beiden Soulslikes erfahrt ihr hier:

Cultist Simulator

Release: 02. Februar

02. Februar Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Action-Simulation

Das erwartet euch: Als Kultistin in den 1920er-Jahren gründet ihr euren eigenen Kult. Das Besondere? Um diesem mehr Macht zu verleihen, trefft ihr Entscheidungen mithilfe von Karten. Das Beschwören von Geistern, die Indoktrination von Unschuldigen und die Suche nach immer mehr Macht stehen dabei im Vordergrund.

Wollt ihr mehr über Cultist Simulator für die Switch erfahren, hier stellen wir euch den Geheimtipp für die Switch genauer vor:

Neue Spiele für PS4 und PS5

02. Februar - Destruction AllStars

02. Februar - Control: Ultimate Edition

03. Februar - Habroxia 2

04. Februar - Werewolf: The Apocalypse

05. Februar - Nioh 2 Remastered

05. Februar - Nioh Remastered

05. Februar - Nioh Collection

05. Februar - Ys IX: Monstrum Nox

05. Februar - Arrog

06. Februar - Re:Zero

Welche Spiele 2021 noch für PS4 und PS5 erscheinen, das erfahrt ihr hier:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

02. Februar - Control: Ultimate Edition

03. Februar - Habroxia 2

04. Februar - Werewolf: The Apocalypse

04. Februar - Project Winter

05. Februar - Glittering Sword

05. Februar - Roombo: First Blood

Welche Spiele 2021 noch für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, das erfahrt ihr hier:

Neue Spiele für Nintendo Switch

02. Februar - Cultist Simulator

03. Februar - Habroxia 2

04. Februar - Blue Fire

04. Februar - Byakki-tai Samurai Boys

04. Februar - Station Manager

04. Februar - Football Cup 2021

04. Februar - Grey Skies

04. Februar - Skyforge

04. Februar - Flying Hero X

05. Februar - Re:Zero

05. Februar - Glittering Sword

Welche Spiele 2021 noch für die Nintendo Switch erscheinen, das erfahrt ihr hier:

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Neben den zahlreichen neuen Releases gibt es im Februar 2021 noch mehr Spiele. Wer auf der PlayStation bzw. Xbox Mitglied bei einem der unten genannten Dienste ist, bekommt ohne weitere Kosten noch ein paar Titel kostenlos. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

