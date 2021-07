Neue Spiele der Woche bringen Zelda-Klassiker endlich auf die Switch

Auch in der Woche vom 12. bis 18. Juli 2021 erscheinen wieder jede Menge Spiele für PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Wir haben euch alle Releases zusammengetragen und stellen das Highlight der Woche genauer vor.

Spiele-Highlight der Woche

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Release: 16. Juli

16. Juli Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Genre: Adventure

Darum geht's: Das ursprünglich 2011 für die Wii erschienene The Legend of Zelda: Skyward Sword bekommt nun mit der HD-Edition einen Port auf die Switch. In klassischer Zelda-Manier darf Serienheld Link wieder antreten, um Zelda zu retten, indem er sich das Bannschwert verdient. Diesmal verschlägt es ihn aber unter anderem, wie der Titel schon verrät, auch über die Wolken, durch die er auf einem Wolkenvogel sitzend reiten kann.

Neben einer höheren Auflösung, verbesserten Texturen und bis zu 60 FPS bekommt die HD-Edition auch einige Gameplay-Verbesserungen spendiert. So wurden etwa die Tutorials überarbeitet und können übersprungen werden, unsere Begleiterin Phai gibt uns nur noch Ratschläge, wenn wir sie benötigen und neben dem manuellen Speichern gibt es nun auch eine automatische Speicherfunktion. Auch die Steuerung wurde für die Nintendo Switch-Controller angepasst.

Neue Spiele für PS4 und PS5

13. Juli: Where the Heart Leads

15. Juli: Little Witch Academia: VR Broom Racing

15. Juli: Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare

15. Juli: Lost at Sea (PS5)

16. Juli: F1 2021

16. Juli: Hotline Miami / Hotline Miami 2: Wrong Number

16. Juli: Observer: System Redux

16. Juli: Within the Blade

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

13. Juli: F1 2021 (Deluxe Edition)

15. Juli: Batbarian: Testament of the Primordials

15. Juli: Blade Master Zero 2

15. Juli: Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare

15. Juli: Lost at Sea (Xbox Series X/S)

16. Juli: Within the Blade

Neue Spiele für Nintendo Switch

12. Juli: Fates of Ort

12. Juli: Theofil

13. Juli: Curved Space

14. Juli: Induction

14. Juli: 3D Air Hockey

15. Juli: Lambs on the road: The Beginning

15. Juli: Macrotis: A Mother's Journey

15. Juli: Wizodd

15. Juli: Risk System

15. Juli: Guild of Darksteel

15. Juli: Dark Nights with Poe and Munro

15. Juli: Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

16. Juli: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

