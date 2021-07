Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele des Juli 2021-Aufgebots in der letzten Woche enthüllt, und ab heute können die neuen Titel von allen Mitgliedern des kostenpflichten Service aus dem PS Store heruntergeladen werden.

Ab welcher Uhrzeit sind die Spiele verfügbar? Eine konkrete Uhrzeit kennen wir nicht. In der Vergangenheit wanderten die neuen Spiele stets immer in der Mittagszeit in den PS Store. Zwischen 12 und 13 Uhr dürften die Titel verfügbar sein.

Zur Erinnerung - Das sind die PS Plus-Spiele im Juli 2021:

Das ist das Highlight im Juli 2021

Die meisten PS Plus-Mitglieder dürften sich über die PS5-Version von A Plague Tale: Innocence freuen.

Darum geht's: Im Action-Adventure begleiten wir die 14-jährige Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo durch eine mittelalterliche Welt, die von einer Rattenplage heimgesucht wird.

Das Besondere: Das stimmungsvolle, storygetriebene Action-Adventure dürfte dabei insbesondere für The Last of Us-Fans interessant sein, da A Plague Tale ebenfalls die Beziehung zweier Figuren in den Fokus rückt und darüber hinaus einige erzählerische Parallelen aufweist.

Den Trailer zum Action-Adventure könnt ihr euch hier anschauen:

Lohnen sich die PS Plus-Spiele im Juli? Diese Frage beantworten wir in einem separaten Artikel. Hier stellen wir euch alle PS Plus-Games im Juli genauer vor.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Welcher PS Plus-Titel ist diesen Monat euer Favorit?