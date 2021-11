Neue Spiele der Woche vom 29. November bis 5. Dezember

In unserer wöchentlichen Release-Liste findet ihr alle wichtigen Neuerscheinungen für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Nachfolgend haben wir für euch aufgelistet, welche Spiele in der Woche vom 29. November bis zum 5. Dezember 2021 rauskommen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Neue Spiele für PS4 und PS5

30. November - MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame

30. November - Evil Genius 2: World Domination

30. November - Beyond A Steel Sky

30. November - Angry Alligator

2. Dezember - Rubber Bandits

2. Dezember - Solar Ash

2. Dezember - Break Arts II

2. Dezember - Warhammer 40,000: Battlesector

2. Dezember - The Plane Effect

3. Dezember - Chorus

3. Dezember - 6Souls

3. Dezember - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

3. Dezember - Happy's Humble Burger Farm

Ein paar PlayStation-Spiele hat 2021 noch für uns parat. Welche das sind, könnt ihr in unseren Übersichten der PS4-Releases für 2021 und PS5-Spiele 2021 nachschauen.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

30. November - MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame

30. November - Evil Genius 2: World Domination

30. November - Beyond A Steel Sky

30.November - Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition

2. Dezember - Rubber Bandits

2. Dezember - Cricket 22

2. Dezember - The Plane Effect

2. Dezember - Warhammer 40,000: Battlesector

3. Dezember - Chorus

3. Dezember - Justice Chronicles

3. Dezember - Grim Dawn Definitive Edition

3. Dezember - The Walking Zombie 2

3. Dezember - 6Souls

3. Dezember - The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

3. Dezember - Happy's Humble Burger Farm

Welche letzten Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S noch anstehen, erfahrt ihr in unserer Liste der Xbox-Releases 2021.

Neue Spiele für Nintendo Switch

29. November - Guardian of Lore

30. November - Beyond A Steel Sky

30. November - Mind Scanners

2. Dezember - The Plane Effect

2. Dezember - Dairoku: Agents of Sakuratan

2. Dezember - Monobot

2. Dezember - Dairoku: Agents of Sakuratani

3. Dezember - Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition

3. Dezember - Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition

3. Dezember - Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

3. Dezember - Danganronpa S: Ultimate Summer Camp

3. Dezember - Disney Magical World 2: Enchanted Edition

3. Dezember - Big Brain Academy: Kopf an Kopf

Was kommt dieses Jahr noch auf die Nintendo Switch? Eine Übersicht findet ihr in unseren Switch-Releases 2021.

Vergesst nicht PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass!

Zusätzlich gibt es auch noch neue Spiele in den Abo-Services, die regelmäßig und ohne weitere Kosten neben den Abos dazukommen:

Während auf der Xbox die neuen Titel für Dezember schon bekannt sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen, was der letzte Monat im Jahr für uns auf der PlayStation zu bieten hat. Immerhin sind die möglichen PS Plus-Spiele für Dezember schon geleakt, warten allerdings noch auf eine Bestätigung.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?