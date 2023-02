Neue Spiele der Woche bringen knallhartes Action-RPG für Souls-Fans und Möchtegern-Samurai

Vom 27. Februar bis 3. März 2023 erwarten uns wieder eine Handvoll neue Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie für Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche. Diesmal könnt ihr euch unter anderem auf das neue Need for Speed und mehr freuen.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

Scars: Above

3:11 Scars Above - Das Sci-Fi-Spektakel im Gameplay-Überblick

Release: 28. Februar

28. Februar Genre: Action-Adventure/Shooter

Action-Adventure/Shooter Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

Scars: Above richtet sich insbesondere an alle Fans des PS5-Überraschungshits Returnal. Ähnlich wie im Housemarque-Spiel handelt es sich bei Scars: Above um ein Action-Adventure mit Shooter-Elementen, in dem ihr in die Rolle einer Wissenschaftlerin schlüpft. Im Fokus des Spiels stehen das Erkunden von Arealen und das Bekämpfen von Monstern.

Mehr dazu lest ihr in der Spielvorstellung vom Kollegen Tobi Veltin:

Wo Long: Fallen Dynasty

1:22 Wo Long: Fallen Dynasty - Das neue Action-RPG der Nioh-Macher im Launch Trailer

Release: 3. März

Genre: Action-RPG

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Mit Wo Long bringt Team Ninja (unter anderem bekannt für die bockschweren Nioh-Spiele) sein neuestes Action-RPG auf den Markt. Wo Long setzt ebenfalls auf einen knackigen Schwierigkeitsgrad und besonders fordernde Kämpfe: Dabei schlüpft ihr in die Rolle eines Kriegers zur Zeit der Han-Dynastie und der Drei Königreiche in China und macht Jagd auf Dämonen und andere fiese Fantasy-Geschöpfe.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Scars: Above - 28. Februar

Destiny 2: Lightfall - 28. Februar

- 28. Februar Brok the InvestiGator - 01. März

Wo Long: Fallen Dynasty - 03. März

- 03. März Void Terrarium 2 - 03. März

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Scars: Above (PS4, PS5) - 28. Februar

Destiny 2: Lightfall - 28. Februar

- 28. Februar Brok the InvestiGator - 01. März

Wo Long: Fallen Dynasty - 03. März

Was erscheint außerdem für Xbox?

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

Brok the InvestiGator - 01. März

Fitness Boxing: Fist of the North Star - 02. März

Rune Factory 3 Special - 02. März

Gigantosaurus Dino Kart - 03. März

Void Terrarium 2 - 03. März

Was erscheint außerdem für Switch?

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?