PS Plus Extra/Premium im März 2023 bringt euch zwei der besten First-Party-Spiele aller Zeiten

Normalerweise werden die neuen Gratis-Spiele für die verschiedenen PS Plus-Modelle immer zu einem festen Zeitpunkt angekündigt. Diesmal sieht das aber etwas anders aus, Sony hat während seiner letzten State of Play bereits mehrere Titel für PS Plus Essential, Extra und Premium verraten. Abonnent*innen können sich im März bei Extra über zwei der besten First Party-Spiele für PS4 und PS5 freuen.

Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im März 2023

Die neuen Spiele sind diesmal ab dem 21. März 2023 zum runterladen/streamen verfügbar. Mit Tchia kommt sogar wieder ein Titel direkt zum Release zu PS Plus. Diese Spiele sind bereits bekannt:

Noch nicht alle Titel: Im März werden noch weitere Spiele zu PS Plus Extra und Premium stoßen. Wir aktualisieren diesen Artikel entsprechend, sobald die restlichen Titel angekündigt wurden.

Wollt ihr dagegen wissen, welche Gratis-Spiele im März 2023 bei PS Plus Essential enthalten sind, stellen wir euch alle Titel hier genauer vor:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im März 2023 bekannt: Das sind die neuen Gratis-Spiele von Dennis Michel

Das Highlight im März 2023

Uncharted Legacy of Thieves-Collection

1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Darum geht's: Die Collection vereint die beiden neuesten Spiele der Uncharted-Reihe, nämlich Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: Lost Legacy. Darin sind wir jeweils als Schatzsucher*innen Nate oder Chloe unterwegs und erkunden verlassene Tempel-Ruinen oder Piratenschiffe. Neben Erkundung, sowie Kletter- und Third-Person-Shootereinlagen ist die Uncharted-Reihe vor allem für ihre charmante Story im Stil klassischer Abenteuer-Filme und liebevoll geschriebene Charaktere bekannt.

Sichert euch noch die PS Plus Collection, bald ist sie weg!

Wenn ihr eine PS5 und ein PS Plus-Abo besitzt, spendiert euch Sony mit der PS Plus Collection aktuell noch 19 weitere Gratis-Spiele, die sich lohnen. Allerdings ist das nicht mehr lange der Fall, die Collection wird nämlich am 9. Mai 2023 eingestellt. Wollt ihr die Titel also haben, müsst ihr sie euch vorher noch sichern. Dann behaltet ihr nämlich auch nach dem Ende der Collection noch Zugriff auf sie.

Alles zum neuen PS Plus-Modell

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell für euch das richtige ist, findet ihr in unserem Info-Hub alle wichtigen Infos zu PS Plus inklusive der wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle. Wollt ihr wissen, welche Titel noch in der Klassiker- und Spielebibliothek zu finden sind, haben wir hier die komplette Übersicht aller Spiele in PS Plus Extra/Premium.

Welches Spiel ist diesen Monat welcher Favorit?