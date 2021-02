Neue Spiele der Woche: Releases für PS4/PS5, Xbox One/Series X/S & Switch

In der Woche vom 15. bis zum 21. Februar 2021 gibt es wieder einige Releases für die PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie die Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Zunächst stellen wir euch ein Highlight der Woche genauer vor:

Speed Limit

Release: 16. Februar 2021 (PS5, PS4), 18. Februar 2021 (Switch), 19. Februar 2021 (Xbox Series X/S, Xbox One)

16. Februar 2021 (PS5, PS4), 18. Februar 2021 (Switch), 19. Februar 2021 (Xbox Series X/S, Xbox One) Genre: Action

Darum geht's: Speed Limit ist ein Mischung aus Arcade-Action und Rennspiel mit Retro-Pixeloptik, bei dem sich das Genre passagenweise ändert. So wechselt das Gameplay zum Beispiel vom Sidescroller zum Top-Down-Racer und anschließend auf die isometrische Perspektive. Die Geschwindigkeit und die Herausforderungen nehmen dabei stetig zu.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

Speed Limit - 16. Februar

Anodyne 2: Return to Dust - 18. Februar

Fallen Legion: Revenants - 19. Februar

Persona 5 Strikers - 19. Februar (Für Vorbesteller*innen der digitalen Version)

Puss! - 19. Februar

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Kick it, Bunny! - 17. Februar

Void Gore - 17. Februar

Anodyne 2: Return to Dust - 18. Februar

Boom Blaster - 19. Februar

Effie - 19. Februar

Gravity Heroes - 19. Februar

Puss! - 19. Februar

Rodent Warriors - 19. Februar

Speed Limit - 19. Februar

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

Brutal Rage - 16. Februar

#Drive - 16. Februar

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium - 17. Februar

Void Gore - 17. Februar

Anodyne 2: Return to Dust - 18. Februar

Astrologaster - 18. Februar

Black Jack World Tour - 18. Februar

Cathedral - 18. Februar

Crazy Oce - 18. Februar

Dynos & Ghosts - 18. Februar

Glam - 18. Februar

King of Seas - 18. Februar

My little IceCream Booth - 18. Februar

Rodent Warriors - 18. Februar

Speed Limit - 18. Februar

#1 Crosswords - 19. Februar

Azur Lane: Crosswave - 19. Februar

Boom Blaster - 19. Februar

Doom & Destiny Advanced - 19. Februar

Fallen Legion Revenants - 19. Februar

Persona 5 Strikers - 19. Februar (Für Vorbesteller*innen der digitalen Version)

Puss! - 19. Februar

Thomas was alone - 19. Februar

Offroad Mini Racing - 20. Februar

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus, PS Now, Games with Gold und Xbox Game Pass im Februar 2021!

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.