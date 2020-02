In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 17. - 23. Februar 2020 ihren Release haben. Und wie immer haben wir auch unser Highlight der Woche für euch.

Hinweis:

Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Highlight der Woche

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

Release: 18. Februar 2020

Plattformen: PS4, Xbox One

Genre: Action

Klassiker-Rückkehr. Zum zehnjährigen Jubiläum der beiden gefeierten Action-Titel Bayonetta und Vanquish veröffentlichen Sega und Platinum Games ein Remaster-Bundle aus beiden Spielen. Beide Titel sind für die aktuellen Konsolen optimiert und laufen in 4K-Auflösung und mit 60 Bildern in der Sekunde (auf PS4 Pro und Xbox One X).

Hexe und Space Marines. In Bayonetta häckselt ihr euch als Umbra-Hexe nach einem tausendjährigen Schlaf durch Gegnermassen, in Vanquish müsst ihr als Space Marine Sam Gideon eine Weltraumkolonie von Separatisten zurückerobern. Gameplay und Inszenierung sind bei beiden Titeln Platinum Games-typisch äußert actionreich.

Neue Spiele für die PS4

PSVR:

21. Februar: Bullet Sorrow VR

Neue Spiele für die Xbox One

18. Februar: Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle

18. Februar: DCL - The Game

19. Februar: Bunny Parking

19. Februar: Knightin'+

19. Februar: Lost Artifacts

19. Februar: Thief Simulator

20. Februar: Reigns: Game of Thrones

21. Februar: Ailment

21. Februar: Draugen

21. Februar: Uncharted Tides: Port Royal

Neue Spiele für die Switch

19. Februar: 3000th Duel

20. Februar: Blood will be Spilled

20. Februar: Devil May Cry 3 Special Edition

20. Februar: Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle

20. Februar: Fred3ric

20. Februar: Lines XL

20. Februar: Sega Ages: Puyo Puyo 2

20. Februar: Sudoku Relax 4 Winter Snow

20. Februar: Uncharted Tides: Port Royal

20. Februar: Oddmar

20. Februar: Vitamin Connection

21. Februar: Blood Breed

21. Februar: Brief Battles

21. Februar: Dark Tower

21. Februar: Ego Protocol: Remastered

21. Februar: Fishing Adventure

21. Februar: King Lucas

21. Februar: Knightin'+

21. Februar: Last Encounter

21. Februar: Otherwordly

21. Februar: Psikyo Shooting Stars Bravo

21. Februar: Tower of Babel: No Mercy

21. Februar: Ubermosh: Omega

21. Februar: Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Denkt an die Spiele bei PS Plus und Games with Gold!

Sowohl bei PS Plus als auch bei Xbox Live Gold bekommen Abonnenten im Februar 2020 wieder einige Gratis-Games (von den Kosten für das Abo abgesehen).

Eure Favoriten?

Auch in dieser Woche gibt es also mal wieder ganze Reihe von Releases, auch wenn möglicherweise nicht der ganz große Überhit dabei ist, wie etwa in der letzten Woche der Spielebaukasten Dreams. Wir wollen jetzt von euch wissen:

Welche Spiele holt ihr euch in dieser Woche?