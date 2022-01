Neue Spiele der Woche bringen interessanten Shooter für Koop-Fans

Die dritte Woche des Jahres 2022 hält auch den ersten größeren Release des Jahres bereit, nämlich einen Koop-Shooter, der nach mehreren Verschiebungen nun endlich herauskommt. Diesen und alle weiteren wichtigen Neuerscheinungen für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch 17. bis zum 23. Januar 2021 haben wir in unserer Release-Liste für euch zusammengefasst.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Rainbow Six Extraction

Release: 20. Januar 2021

20. Januar 2021 Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Google Stadia Genre: Shooter

Das erwartet euch: In Rainbow Six Extraction bekommen es die aus Rainbow Six: Siege bekannten Operator mit einer gänzlich neuen Bedrohung zu tun. Eine Alien-Invasion ist über die USA hereingebrochen und jetzt ist es an der Spezialeinheit REACT, den Biestern gegenüberzutreten und mehr über die Alien-Formen herauszufinden.

Dafür kämpft ihr euch in einzelnen Einsätzen durch jeweils drei Areale und erfüllt wechselnde Missionsziele, um XP zu sammeln und damit neue Gebiete, weitere Operator oder Equipment freizuschalten. Die Besonderheit: Ihr könnt euch jederzeit entscheiden, ob ihr die bislang gesammelten XP sichern und euch ausfliegen lassen wollt, oder weitergeht und dadurch aber auch mehr riskiert. Denn ihr könnt Operator bei einem Fehlschlag verlieren und müsst sie dann erst wieder aus den Gebieten retten.

Rainbow Six Extraction ist zwar auch alleine spielbar, vom Grundprinzip - etwa der unterschiedlichen Fähigkeiten der Operator - allerdings komplett auf Koop (bis zu 3 Mitspielende) ausgelegt und dürfte dementsprechend vor allem für Fans von kooperativen Spielen einen Blick wert sein. Der Titel ist ab dem 28. Januar zudem im Xbox Game Pass verfügbar, alle mit Ultimate-Abo können schon direkt zum Launch am 20. Januar loslegen.

Neue Spiele für PS4 und PS5

18. Januar - Queeny Army

18. Januar - River City Girls

20. Januar - Blackwind

20. Januar - RPGolf Legends

20. Januar - Rainbow Six Extraction

20. Januar - Windjammers 2

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

18. Januar - Nobody Saves the World

18. Januar - Queeny Army

19. Januar - Dysmantle

19. Januar . Hatsune Miku Logic Paint S

20. Januar - Blackwind

20. Januar - Fatum Betula

20. Januar - RPGolf Legends

20. Januar - Rainbow Six Extraction

20. Januar - Windjammers 2

21. Januar - Gravity Chase

21. Januar - Jack 'n' Hat

Neue Spiele für Nintendo Switch

17. Januar - Cop Car Police Simulator Chace

17. Januar - Dobo's Heroes

17. Januar - Kubi Adventures

17. Januar - Shadow Man Remastered

18. Januar - Concordia: Digital Edition

18. Januar - Drowning Cross

18. Januar - Labyrinth Legend

18. Januar - Queeny Army

19. Januar - Guild of Ascension

20. Januar - Animal Revolt Battle Simulator

20. Januar - Blackwind

20. Januar - Demon Hunter: Ascendance

20. Januar - Dragon Hills 2

20. Januar - JankBrain

20. Januar - Make the Burger

20. Januar - Nature

20. Januar - Pixel Game Maker Series: Thunder Strike

20. Januar - Road Bustle

20. Januar - RPGolf Legends

20. Januar - Scrapnaut

20. Januar - The Enigma Machine

20. Januar - Troll Patrol

20. Januar - Vivid Knight

20. Januar - Windjammers 2

21. Januar - Baby Storm

21. Januar - Dungeons of Shalnor

21. Januar - Go Minimal

21. Januar - Horrid Henry's Krazy Karts

21. Januar - Merek's Market

21. Januar - The Company Man

