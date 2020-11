PS4, Xbox One & Switch: Neue Spiele bringen zwei Rennspiel-Highlights

Die letzte Current-Gen-Woche bricht an und bringt vom 2. bis zum 8. November 2020 einige Releases für die PS4, Xbox One und Nintendo Switch mit einem kleinen Fokus auf Rennspiel. Wie immer findet ihr die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche in unserer Liste, außerdem stellen wir euch die Highlights genauer vor.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir vom Publisher und können sich wegen diverser Gründe kurzfristig ändern.

Dirt 5 (PS4, Xbox One)

Release: 6. November 2020

6. November 2020 Genre: Rennspiel

Mit Dirt 5 geht's ab Anfang November in diversen Offroad-Disziplinen wieder über Stock und Stein, im Gegensatz zum Vorgänger hat der fünfte Teil einen deutlich farbenfroheren Look.

Geboten wird dabei eine Menge: Dirt 5 enthält unter anderem einen Karrieremodus, einen Vier-Spieler-Splitscreen sowie Online-Modi. Eure Rennkarriere führt euch auf Rennstrecken rund um die Welt, wir steuern verschiedene Fahrzeuge von Rallye-Racern über Trucks bis hin zu GT-Karossen. Außerdem könnt ihr im Playgrounds-Modus eigene Strecken erstellen und diese dann mit Freunden teilen.

Dirt 5 kommt außerdem direkt zum Launch für Xbox Series X/S (10. November) und PS5 (19. November), diese Versionen bieten dann unter anderem eine 120hz-Option auf dafür geeigneten Displays.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (PS4, Xbox One)

Release: 6. November 2020

6. November 2020 Genre: Rennspiel

Zehn Jahre nach dem Original bringt EA mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered eine optisch aufpolierte Version des Rennspiels. Inhaltlich ändert sich wenig, ihr flitzt immer noch als Raser oder Cop über die Strecken des Spiels und durchfahrt unter anderem einen Karrieremodus. Sämtliche erschienenen DLC-Pakete sind im Spiel enthalten, die Switch-Umsetzung erscheint etwas später, am 13. November 2020. Mehr zum Spiel lest ihr in der Preview von Kollege Dennis:

Alle neuen PS4-Spiele in dieser Woche

6. November - Dirt 5

6. November - Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-Spiele dieser Woche

4. November - Switch 'N' Shoot

4. November - Autobahnpolizei Simulator 2

5. November - YesterMorrow

5. November - Grey Skies: A War of the Worlds Story

6. November - Crystal Ortha

6. November - Dark Sauce

6. November - Dead Dungeon

6. November - Dirt 5

6. November - Memoranda

6. November - Need for Speed Hot Pursuit Remastered

6. November - Paw Patrol: Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay

6. November - Speed 3 - Grand Prix

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

3. November - Gunslugs

3. November - Jurassic World Evolution: Complete Edition

3. November - Roah

3. November - Tauronos

4. November - Pick Me Up! Rescue Rangers

5. November - 8-Bit Farm

5. November - Bakugan: Champion of Vestroia

5. November - Café Enchanté

5. November - Crazy BMX World

5. November - Dragon Lapis

5. November - Fantasy Tavern Sextet Vol. 1: New World Days

5. November - Iris and the Giant

5. November - Morbid: The Seven Acolytes

5. November - My Little Dog Adventure

5. November - Outbreak: The Nightmare Chronicles

5. November - Seven Knights: Time Wanderer

5. November - TENS!

5. November - The Bluecoats: North vs. South

5. November - What The Fork

5. November - YesterMorrow

6. November - FantasyFriends

6. November - Memoranda

6. November - Paw Patrol: Mächtige Fellfreunde retten Abenteuer Bay

6. November - Trail Boss BMX

6. November - Tropico 6

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Denkt an PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co!

Nicht vergessen: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jedem Monat, deshalb solltet ihr regelmäßig einen Blick in die entsprechenden Shops werfen. Oder auf GamePro.de, denn bei uns findet ihr sämtliche Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.