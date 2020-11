Neue Spiele der Woche läuten Next Gen mit alten Bekannten ein

Die neuen Spiele der Woche läuten in der Woche vom 9. bis 15. November eine neue Ära ein. Denn ab morgen, dem 10. November 2020, startet die Next Gen offiziell mit dem Launch der Xbox Series X und Xbox Series S. Deshalb erscheinen diese Woche auch wieder einige Hochkaräter.

Das sind die Highlights der Woche

Xbox Series X & Xbox Series S

Release: 10. November

Das sind Microsofts neue Konsolen: Die Xbox Series X und Xbox Series S läuten zusammen die nächste Konsolengeneration ein. Die Konsolen setzen vor allem auf schnellere Ladezeiten und Performances bis zu 4K/120FPS respektive 1440p/120FPS.

Unsere Eindrücke zu den neuen Konsolen hier zusammengefasst:

Assassin's Creed: Valhalla

Release : 10. November

: 10. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Darum geht's: In Assassin's Creed Valhalla übernehmt ihr die Rolle der entweder weiblichen oder des männlichen Eivors. In dieser Rolle seid ihr dafür verantwortlich, einen Wikingerstamm in England anzusiedeln und das Land nach und nach zu übernehmen. Dafür startet ihr Raids der kleineren Dörfer und kämpft euch so nach und nach zu den Königen vor.

Call of Duty Black Ops: Cold War

Release : 13. November

: 13. November Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Darum geht's: Jetzt kehrt Call of Duty unter dem Titel Black Ops Cold War zur Black-Ops-Reihe zurück und wird von Treyarch in Kooperation mit Raven entwickelt. Das Setting ist der Kalte Krieg, während dem ihr auf der Suche nach Agenten namens "Persesus" seid. Auch der Vietnamkrieg spielt eine Rolle. Call of Duty: Black Ops Cold War unterstützt weiterhin den Warzone-Modus, der mit CoD: Modern Warfare eingeführt wurde.

Alle neuen PS4-/PS5-Spiele in dieser Woche

Erste PS5-Spiele: Auch wenn die Konsole in Europa erst nächste Woche am 19. November erscheint, können ab Donnerstag, dem 12. November die ersten PS5-Spiele im Handel lokal oder online gekauft werden.

10. November : Assassins Creed Valhalla

: Assassins Creed Valhalla 10. November : Borderlands 3: Designer's Cut

: Borderlands 3: Designer's Cut 10. November : Destiny 2: Beyond Light

: Destiny 2: Beyond Light 10. November : Fuser

: Fuser 10. November : Planet Coaster: Console Edition

: Planet Coaster: Console Edition 10. November : Sakuna: Of Rice and Ruin

: Sakuna: Of Rice and Ruin 10. November : XIII Remake

: XIII Remake 10. November : Yakuza: Like A Dragon

: Yakuza: Like A Dragon 12. November : Bugsnax

: Bugsnax 12. November : Death Come True

: Death Come True 12. November : Death Crown

: Death Crown 12. November : Demon's Souls Remake

: Demon's Souls Remake 12. November : Godfall

: Godfall 12. November : Spider-Man Miles Morales

: Spider-Man Miles Morales 12. November : Sackboy: A Big Adventure

: Sackboy: A Big Adventure 12. November : Just Dance 2021

: Just Dance 2021 12. November : The Pathless

: The Pathless 13. November : Call of Duty: Black Ops Cold War

: Call of Duty: Black Ops Cold War 13. November: Kingdom Hearts: Melody of Memory

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2020:

Alle neuen Xbox One-/Xbox Series X|S-Spiele dieser Woche

10. November : Assassins Creed Valhalla

: Assassins Creed Valhalla 10. November : Bright Memory

: Bright Memory 10. November: Cuisine Royale

Cuisine Royale 10. November : Enlisted

: Enlisted 10. November : Evergate

: Evergate 10. November : The Falconeer

: The Falconeer 10. November : Gears Tactics

: Gears Tactics 10. November : Observer: System Redux

: Observer: System Redux 10. November : Tetris Effect Connected

: Tetris Effect Connected 10. November : Destiny 2: Beyond Light

: Destiny 2: Beyond Light 10. November : Fuser

: Fuser 10. November : Planet Coaster: Console Edition

: Planet Coaster: Console Edition 10. November : XIII Remake

: XIII Remake 10. November : Yakuza: Like A Dragon

: Yakuza: Like A Dragon 12. November : Just Dance 2021

: Just Dance 2021 13. November : Call of Duty: Black Ops Cold War

: Call of Duty: Black Ops Cold War 13. November : Kingdom Hearts: Melody of Memory

: Kingdom Hearts: Melody of Memory 13. November: Exit the Gungeon

Was erscheint noch? Alle Xbox One-Releases 2020:

Alle neuen Switch-Spiele dieser Woche

10. November : Fuser

: Fuser 10. November : Ghostrunner

: Ghostrunner 12. November : Just Dance 2021

: Just Dance 2021 13. November : Let's Sing 2021

: Let's Sing 2021 13. November : Kingdom Hearts: Melody of Memory

: Kingdom Hearts: Melody of Memory 13. November: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2020:

Außerdem bei PS Plus, Games With Gold, Game Pass & Co

Denkt dran: Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in euren Shop werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.