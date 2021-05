Neue Spiele der Woche bringen Open World-Hoffnung für PS4 und Xbox One

Der Monat Mai neigt sich dem Ende zu und hat in seiner letzten Woche noch einmal einige Release für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch zu bieten. In unserer Liste findet ihr alle neuen Titel, die vom 24. bis 30. Mai 2021 erscheinen, wie immer stellen wir euch hier einen Titel noch einmal ausführlicher vor.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Heißerwartet: Biomutant

Release: 25. Mai 2021

25. Mai 2021 Plattform: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht's: In Biomutant schlüpfen wir in die Rolle eines mutierten Fabelwesens und entscheiden über das Schicksal einer sterbenden Welt. Als Nagerwesen müssen wir mit Schwert, Pistolen und Mutanten-Superkräften wie Telekinese drei Aufgaben bewältigen: Erstens den Baum des Lebens heilen, zweitens mit dem letzten überlebenden Fleischfressern anlegen und drittens mit sechs Völkern interagieren, die über die Welt von Biomutant herrschen. Dabei können wir die unterschiedlichen Stämme entweder vereinen und ihnen Frieden schenken oder aber uns selbst zum alleinigen Herrscher erklären.

Biomutant setzt auf eine kompakte Open World und ein Hack & Slay-Kampfsystem. Der Titel wurde vor mehreren Jahren angekündigt und erscheint nun endlich, so dass wir uns selbst ein Bild von den Qualitäten des Spiels machen können.

Neue Spiele für PS4 und PS5

25. Mai - Biomutant

25. Mai - Capcom Arcade Stadium

25. Mai - King of Seas

25. Mai - Saints Row: The Third Remastered

25. Mai - Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

27. Mai - Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

Noch mehr Release für das restliche Jahr 2021 für PS4 und PS5 findet ihr in den folgenden Listen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

25. Mai - Biomutant

25. Mai - Capcom Arcade Stadium

25. Mai - King of Seas

25. Mai - Saints Row: The Third Remastered

25. Mai - Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster

26. Mai - REKT! High Octane Stunts

27. Mai - Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

28. Mai - Crossbow Crusade

28. Mai - Eagle Island Twist

28. Mai - Eight Dragons

28. Mai - Long Ago: A Puzzle Tale

28. Mai - SRX: The Game

28. Mai - Super Arcade Soccer 2021

28. Mai - Trenga Unlimited

Mehr Xbox-Spiele mit Release im Jahr 2021 könnt ihr in unserer Liste finden:

Neue Spiele für Nintendo Switch

24. Mai - Eat your letters

25. Mai - King of Seas

25. Mai - Maneater

25. Mai - Very Very Valet

26. Mai - Aluna: Sentinel of the Shards

26. Mai - Skittles

26. Mai - Mutazione

27. Mai - Asterix & Obelix XXL Collection

27. Mai - Connect Color Dots: Fun Water Flow Pipe Line Art Puzzle Game

27. Mai - Crying Suns

27. Mai - Earth Defense Force: World Brothers

27. Mai - Eight Dragons

27. Mai - Fishing Fighters

27. Mai - Horse Club Adventures

27. Mai - Love: Eine Rätselkiste voller Geschichten

27. Mai - Mini Car Racing

27. Mai - Mundaun

27. Mai - O---O

27. Mai - Oddworld Collection

27. Mai - Pathway

27. Mai - Pecaminosa

27. Mai - Sumire

27. Mai - Super Bomberman R Online

27. Mai - Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

28. Mai - Color Dot Connect

28. Mai - Crossbow Crusade

28. Mai - Long Ago: A Puzzle Tale

28. Mai - Port Royale 4

28. Mai - Trenga Unlimited

28. Mai - World's End Club

Die weiteren Switch-Releases für 2021 findet ihr in unserer großen Übersichtsliste:

