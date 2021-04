Xbox Games With Gold Mai 2021: Diese 4 Spiele sind dabei

Für alle Abonnent:innen von Xbox Live Gold stehen im Mai 2021 wieder neue Spiele bereit. Die folgenden Titel für Xbox One und Xbox 360 könnt ihr schon bald ohne weitere Kosten herunterladen und spielen, was dank Abwärtskompatibilität natürlich auch für diejenigen unter euch mit einer Xbox Series X/S gilt.

Neue Gratis-Games im Mai für Xbox One

Armello (1. Mai bis 31. Mai)

(1. Mai bis 31. Mai) Dungeons 3 (16. Mai bis 15. Juni)

Neue Gratis-Games im Mai für Xbox 360

LEGO Batman (1. Mai bis 15. Mai)

(1. Mai bis 15. Mai) Tropico 4 (16. Mai bis 31. Mai)

In Klammern erfahrt ihr jeweils, von wann bis wann ihr die Spiele aus dem Xbox Store herunterladen könnt.

Das Spiele-Highlight im Mai

Tropico 4

Darum geht's: Tropico 4 ist Echtzeit-Strategie mit einer großen Portion Humor, in der es El Presidente diesmal ins digitale Zeitalter verschlägt. Während er sich neuen Herausforderungen stellt, frische Einnahmequellen anzapft und gegen weitere Naturkatastrophen ankämpft, informiert er die Bevölkerung auf Wunsch live über Facebook und Twitter. Schließlich soll jeder wissen, wie es um den Zustand seiner Insel bestellt ist.

Spielerisch bleibt das komplexe Aufbau- und Wirtschaftsspiel seiner langjährigen Serientradition treu, kommt erneut mit ordentlich Karibik-Flair daher, kann allerdings in puncto Steuerung nicht voll überzeugen.

Den GamePro-Test zum Spiel lest ihr hier:

0 0 Mehr zum Thema Tropico 4 im Test: Der Diktator-Simulator

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Falls ihr mehr zu Microsofts Service Xbox Live Gold wissen wollt, haben wir hier eine Übersicht für euch. Darin findet ihr alle wichtigen Informationen wie Preise, Spiele und welche Vorteile der Dienst mit sich bringt.

Welches Spiel ist euer Highlight im Mai oder überzeugt euch die Auswahl eher wenig?