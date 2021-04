PS Plus im Mai 2021: Der 4. Mai lässt viele Fans auf ein Gratis-Spiel hoffen

Schon bald werden die neuen kostenlosen Spiele für PS Plus im Mai veröffentlicht. Reddit-Nutzer:innen spekulieren wieder fleißig, was uns im nächsten Monat erwarten könnte. Das Datum, an dem die neuen PS Plus-Spiele live gehen, gibt ein Indiz.

Fans glauben an Star Wars Jedi Fallen Order

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 84

Darum geht's: In Star Wars Jedi: Fallen Order sind wir als Jedi-Padawan Cal Kestis untergetaucht, nachdem das Imperium die Herrschaft über die Galaxie übernommen hat. Nachdem wir aber vom Imperium aufgespürt wurden und fliehen mussten, entscheiden wir uns, den Jedi-Orden wieder aufzubauen.

Was Spricht dafür? Der 4. Mai ist Star Wars-Tag, da das Datum im englischen ausgesprochen wie "May the Force" (be with you, um den Spruch zu vervollständigen) klingt. Für viele Fans wäre das die perfekte Gelegenheit, um eines der erfolgreichsten Star Wars-Spiele seit langem auch bei PS Plus zu sehen.

Terminator: Resistance

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure GamePro-Wertung: 65

Darum geht's: Terminator: Resistance spielt 31 Jahre nach dem Tag der Abrechnung. Als Widerstandskämpfer Jacob Rivers müssen wir uns unter anderem gegen die T-800 Version des Terminators behaupten.

Was Spricht dafür? Ein Fan hat darauf verwiesen, dass laut einem Blogeintrag des Entwicklers Reef Entertainment der PS5-Patch für die Enhanced Edition von Terminator: Resistance nicht zum Release am 30. April, sondern erst kurz danach veröffentlicht werden soll.

Grund dafür sei, dass es "zusätzliche Arbeit auf Seiten Sonys gebe." Fans nutzten das als Anlass, um zu spekulieren, ob damit die Veröffentlichung als PS5-Titel für PS Plus gemeint sein könnte.

Weitere Wünsche der Community:

No Man's Sky: Auch das Erkundungsspiel steht erneut auf der Liste vieler Fans. Schon im letzten Monat hatten sie sich das Spiel vermehrt gewünscht, nachdem es ein Update gab, dass uns Alien-Haustiere gibt.

Yakuza 0: Der neueste Titel der Yakuza Reihe, Yakuza: Like a Dragon, ist letzten Monat auch für PS5 erschienen. Ein guter Grund also, um die Vorgeschichte der Reihe kennenzulernen.

Sackboy: A Big Adventure: Viele Fans wünschen sich statt Terminator: Resistance lieber Sackboy: A Big Adventure als PS5-Titel für PS Plus.

NieR: Automata: Die Veröffentlichung von Nier Replicant hat bei einigen Fans zu der Vermutung geführt, dass der Vorgänger/Nachfolger Nier Automata nun kostenlos verfügbar sein könnte.

Diese Spiele bekommt ihr aktuell kostenlos

Zumindest bis das Lineup für Mai erscheint, könnt ihr euch noch diese PS Plus-Spiele für April sichern:

Wollt ihr ein Gratisspiel ohne PS Plus haben? Noch bis zum 15. Mai erhaltet ihr Horizon Zero Dawn kostenlos aus dem Playstation Store, ganz egal ob ihr PS Plus habt, oder nicht. Was dem Spiel allerdings bisher fehlt, ist ein PS5-Patch.

Wann werden die PS Plus-Spiele für Mai angekündigt?

Die PS Plus-Spiele für Mai werden voraussichtlich am 28. April 2021 um 17.30 Uhr bekanntgegeben. Herunterladen könnt ihr die Spiele dann ab dem 4. Mai.

Welches Spiel würdet ihr euch für den Mai wünschen?