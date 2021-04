Xbox Game Pass Mai 2021: Alle neuen Spiele in der Übersicht

Hier findet ihr eine Liste aller Spiele, die im Mai 2021 in den kostenpflichtigen Xbox Game Pass für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One kommen. Ab den in Klammern aufgeführten Terminen können alle Game Pass-Abonnent:innen die neuen Titel downloaden und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten oder Einschränkungen spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox-Spiele sind im Mai 2021 neu im Game Pass

Die nachfolgenden Titel sind schon bekannt gegeben würden, weitere Ankündigungen werden ziemlich sicher im Laufe des Monats folgen.

Nur mit einem Ultimate-Abo spielbar:

Knockout City (21. Mai/ EA Play)

Mai-Highlight: Dragon Quest Builders 2

Genre: Rollenspiel

Darum geht es: Auch im zweiten Teil der Dragon Quest Builders-Reihe trifft die Welt des gleichnamigen JRPG auf kreatives Bauen à la Minecraft. Wie das "Builders" am Ende des Namens verrät, geht es erneut darum, zunächst Ressourcen wie Erde, Holz oder, wie es sich für ein Dragon Quest-Spiel gehört, Schleim zu sammeln und daraus Gebäude, Städte und ganze Landschaften zu bauen. Aber es wird nicht nur gebaut: Gleichzeitig muss auch den Bewohnern der Welt geholfen werden, in dem wir besondere Ressourcen beschaffen oder sie in Kämpfen vor fiesen Monstern beschützen.

Darum solltet ihr es gespielt haben: Weil es im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine deutlich ausgebaute Kampagne hat und sich dank etlicher neuer Elemente extrem rund anfühlt. Dazu kommen viele Anspielungen an die Dragon Quest-Marke, witzige Wortspiele und generell eine sehr positive Grundatmosphäre, die gute Laune macht.

Für mehr Infos solltet ihr unbedingt den Test von Hannes lesen:

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai

Wie in jedem Monat gibt es nicht nur Zugänge für den Game Pass, sondern auch einige Abgänge. Auch im Mai werden dementsprechend einige Spiele aus dem Game Pass entfernt.

Alle Infos zum Game Pass

Beim Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf weit über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine Standard-Variante als auch den Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer spielen möchtet. Free2Play-Spiele sind von dieser Regelung allerdings ausgenommen.

Die wichtigsten Informationen haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Mai laden?