Eine neue Woche, eine neue Ladung Spiele. Vom 1. bis zum 5. März 2021 gibt es wieder eine Reihe an neuen Titeln für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründe kurzfristig ändern.

Das Highlight in dieser Woche:

Maquette

Release: 2. März 2021

2. März 2021 Plattform: PS5, PS4, PC

PS5, PS4, PC Genre: Puzzle-Spiel

Darum geht's: Maquette ist ein Puzzlespiel, das wir aus der First-Person-Perspektive heraus erleben. Das Besondere an Maquette ist die Umgebung: Die gesamte Welt existiert hier nämlich noch einmal in sich selbst.

In einem Haus seht ihr beispielsweise ein Modell auf einem Tisch. Und in diesem Modell wiederum ist das gesamte Haus zu sehen aber in viel kleiner. Mit dieser Mechanik müsst ihr dann Rätsel lösen und eine Geschichte rund um ein verliebtes Paar aufdecken. Einen besseren Eindruck davon, wie das Ganze im Spiel aussieht, verschafft euch der Trailer oben.

Gratis bei PS Plus: Maquette erscheint am 2. März 2021 gemeinsam mit den neuen Spielen des PS Plus-Lineups für den Monat März 2021 und ist für alle Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service gratis verfügbar.

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Two Point Hospital: Jumbo Edition (Xbox One) - 5. März 2021

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

A Glider's Journey - 1. März

Gunslugs 2 - 1. März

PAKO Caravan - 2, März

Monster Jam Steel Titans - 2. März

Tunche - 2. März

GraviFire - 3. März

Ruinverse - 3. März

Cave Bad - 3. März

3out of 10: Season One - 3. März

Wind Peaks - 3. März

Sir Lovelot - 3. März

Everhood - 4. März

Mail Mole - 4. März

Duel on Board - 4. März

Sea of Solitude: The Director's Cut - 4. März

Harvest Moon: One World - 5. März

