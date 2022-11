Neue Spiele der Woche bringen das größte Switch-Exklusive des Jahres

Vom 14. bis 20. November 2022 gibt es wieder eine Reihe neuer Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche.

Das Highlight in dieser Woche:

Pokémon Karmesin/Purpur

Release: 18. November

18. November Genre: RPG

RPG Plattformen: Nintendo Switch

Darum geht's: Mit Pokémon Karmesin/Purpur erscheint die nunmehr neunte Generation der Reihe in wenigen Tagen exklusiv für Nintendo Switch. Dabei kehren diesmal nicht nur allerhand bekannte Mechaniken zurück wie das Fangen von Pokémon und Kämpfe mit anderen Trainer*innen, es gibt auch einige größere Neuerungen. Zum ersten Mal soll uns nämlich eine richtige Open World erwarten, in der wir frei erkunden können. Und das nicht nur alleine, denn auch ein Koop-Modus für bis zu vier Personen ist diesmal dabei. Für alle weiteren Infos findet ihr hier unsere Pokémon-Übersicht zur Spielwelt, neuen Mechaniken und den Unterschieden zwischen den beiden Editionen.

Hier gibt es außerdem unseren Ersteindruck zum Spiel in der Preview:

Alle neuen PS4- und PS5-Spiele

15. November: Bravery & Greed

Bravery & Greed 17. November: Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 18. November: The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me 18. November: Ys 8: Lacrimosa of Dana

Was erscheint noch?

Alle PS4-Releases 2022 findet ihr hier. Eine Liste aller neuen PS5-Spiele 2022 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Alle neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

15. November: Bravery & Greed

Bravery & Greed 15. November: Pentiment

Pentiment 15. November: Somerville

Somerville 17. November: Goat Simulator 3

Goat Simulator 3 18. November: The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Was erscheint noch?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Alle neuen Nintendo Switch-Spiele

15. November: Bravery & Greed

Bravery & Greed 15. November: Smurfs Kart

Smurfs Kart 17. November: Cardfight!! Vanguard Dear Days

Cardfight!! Vanguard Dear Days 17. November: My Fantastic Ranch

My Fantastic Ranch 17. November: Wobbledogs

Wobbledogs 18. November: Pokémon Karmesin/Purpur

Was erscheint noch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im November 2022

Im November gibt es natürlich auch wieder in den diversen Abo-Services neue Spiele. Wenn ihr wissen wollt, was es diesen Monat bei PS Plus und im Game Pass gibt, findet ihr alle Infos in den verlinkten Artikeln. Auf GamePro.de findet ihr außerdem regelmäßig Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?