Auch in dieser Woche könnt ihr euch auf eine Reihe neuer Releases einstellen. Vom 11. April bis zum 18. April 2021 bekommen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch wieder jede Menge Spiele spendiert. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welche Spiele an welchem Tag erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Diese Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

MLB The Show 21

Release: 16. April 2021

16. April 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: Sportsimulation

Darum geht's: Zugegeben, Baseball gehört bei uns gerade nicht zu den Sportarten, die große Massen begeistern. Das ändert aber nichts daran, dass MLB The Show 21, die aktuellste Ausgabe der erfolgreichen Baseball-Simulation, ein echtes Highlight für Sportspiel-Fans ist. Habt ihr euch die Regeln des Sports erst einmal angeeignet, verbirgt sich hier eine komplexe, authentische Erfahrung mit einem wirklich empfehlenswerten Karriere-Modus. Dieses Mal kommt mit dem Ballpark Creator auch die Möglichkeit hinzu, eigene Baseball-Felder zu erstellen.

Erstmals auch auf Xbox: Obwohl Entwickler San Diego Studio zu Sonys PlayStation Studios gehört und bislang als First Party-Studio agiert hat, erscheint MLB The Show 21 nun erstmals auch auf Xbox-Konsolen. Wo PlayStation-Besitzer noch den Vollpreis zahlen müssen, ist die Baseball-Simulation sogar innerhalb des Xbox Game Pass-Abos enthalten. Das kam bei PS4- und PS5-Spieler:innen wenig überraschend nicht so gut an.

Neue Spiele für PS4 und PS5

13. April - Poison Control

15. April - SaGa Frontier Remastered

16. April - MLB The Show 21

16. April - Super Meat Boy Forever

16. April - Tribal Pass

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

13. April - Knight Squad 2

14. April - Kingdom of Arcadia

14. April - The Friends of Ringo Ishikawa

15. April - HitchHiker

15. April - Rain on Your Parade

15. April - Savage Halloween

15. April - Sure Footing

15. April - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

15. April - Heal: Console Edition

16. April - MLB The Show 21

16. April - Super Meat Boy Forever

16. April - Tribal Pass

Neue Spiele für Nintendo Switch

14. April - Kingdom of Arcadia

14. April - ReactorX

14. April - Isolomus

14. April - Knight Squad 2

14. April - Cannon Brawl

15. April - Pocoyo Party

15. April - Deiland: Pocket Planet Edition

15. April - Team Troopers

15. April - Stitchy in Tooki Trouble

15. April - Godstrike

15. April - Rain on Your Parade

15. April - Dragon Audit

15. April - SaGa Frontier Remastered

16. April - Poison Control

16. April - Tribal Pass

16. April - Heal: Console Edition

16. April - Snowball Collections Bubble

16. April - Rock 'N Racing Bundle 3 in 1

