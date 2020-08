Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die Releases der Woche

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 10. bis zum 16. August 2020 erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Hyper Scape

Release: 11. August 2020

11. August 2020 Genre: Free2Play-Shooter

Free2Play-Shooter Systeme: PS4, Xbox One

Darum geht's: Im Free2Play-Shooter Hyper Scape geht es in die virtuelle Stadt Neo-Arcadia, in der sich bis zu 100 Spieler um die sogenannte "Krone der Champions" kabbeln. Neo-Arcadia fungiert dabei als gigantische Map. Features wie der "plötzliche Zerfall", bei der sich die Map in unterschiedliche Bereiche auflöst sorgen dabei für Abwechslung. Außerdem gibt es mehr Vertikalität als in anderen Spielern des Genres, perk-ähnliche "Hacks" verleihen euch offensive oder defensive Fähigkeiten.

Am 11. August startet das Spiel offiziell auf den Konsolen, dann geht auch die Season 1 mit einigen neuen Inhalten los. Eine Preview zu Hyper Scape gibt es bei den Kollegen von der GameStar:

Neue Spiele für die PS4

11. August - Hyper Scape

11. August - Risk of Rain

14. August - UFC 4

Neue Spiele für die Xbox One

11. August - Hyper Scape

12. August - Escape from Tethys

12. August - Metamorphosis

13. August - Darkestville Castle

13. August - Boomerang Fu

14. August - Bite the Bullet

14. August - Linn: Path of Orchards

14. August - UFC 4

Neue Spiele für Nintendo Switch

12. August - Banner of the Maid

12. August - Escape from Tethys

12. August - Metamorphosis

12. August - Volta-X

13. August - Big Dipper

13. August - Bite the Bullet

13. August - Boomerang Fu

13. August - Collar X Malice: Unlimited

13. August - Darkestville

13. August - Double Kick Heroes

13. August - Faeria

13. August - Pool Pro Gold

13. August - The Ambassador: Fractured Timelines

13. August - We are Doomed

14. August - Linn: Path of Orchards

14. August - Of Tanks and Demons III

14. August - Prehistoric Dude

14. August - Shaolin vs Wutang

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im August 2020!

Vergesst nicht, dass es jeden Monat neue Spiele gibt, die PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Xbox Live Gold abgesehen von den Abo-Gebühren ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Und auch der Game Pass wird regelmäßig mit neuen Spielen aufgefüllt, im August unter anderem mit Tell My Why: Chapter 1.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?