Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch bringen VR-Hoffnungsträger

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 29. Juni bis zum 5. Juli 2020 erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Marvel's Iron Man VR

Release: 03. Juli 2020

03. Juli 2020 Genre: Action

Action System: PS4/PSVR

Darum geht's: Marvel's Iron Man VR lässt uns in den berühmten fliegenden Hightech-Anzug schlüpfen und Schurken vermöbeln. Das Gameplay ist eine Mischung aus Flugsimulator und Railshooter - die meiste Zeit verbringen wir damit, durch die Luft zu flitzen und Gegner aufs Korn zu nehmen.

Auch abseits der Action-Sequenzen können wir mit der Umgebung interagieren, beispielsweise, wenn wir den Anzug von Tony Stark anpassen. Dadurch spielen wir nicht wirklich Iron Man - wir SIND Iron Man. Dieses Gefühl soll der Titel so gut rüberbringen, wie keiner zuvor. Mehr zum Spiel lest ihr in Bastis FYNG-Preview:

Neue Spiele für die PS4

29. Juni - Blaster Master Zero

29. Juni - Blaster Master Zero 2

29. Juni - Dashball

29. Juni - Goosebumps Dead of Night

PSVR

03. Juli - Marvel's Iron Man VR

Neue Spiele für die Xbox One

02. Juli - The Otterman Empire

03. Juli - Alphadia Genesis

Neue Spiele für Nintendo Switch

30. Juni - The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

30. Juni - The StoryTale

01. Juli - Hilfe, mein Parfum macht meinen Freund verrückt

02. Juli - Biped

02. Juli - Pool Slide Story

02. Juli - The Otterman Empire

02. Juli - Alluris

02. Juli - The Wanderer: Frankenstein's Creature

02. Juli - Infliction: Extended Cut

03. Juli - Ghost Grab 3000

03. Juli - Clash Force

03. Juli - Infini

03. Juli - Singled Out

04. Juli - Zombies ruined my day

