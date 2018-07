Der Juli neigt sich bereits dem Ende zu, liefert in dieser Woche aber noch einen Schwung neue Releases für PS4, Xbox und Switch.

Wir listen die Neuerscheinungen nachfolgend auf und haben direkt auch einige Highlights für euch herausgepickt.

Achtung: Release-Termine können sich jederzeit ändern, Spiele werden kurzfristig verschoben oder veröffentlicht. Wir erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Spiele-Highlights der Woche - Das solltet ihr euch anschauen

No Man's Sky erschien schon vor zwei Jahren, konnte uns damals allerdings nur mäßig begeistern. In der Zwischenzeit ist aber viel passiert und der Reigen der bisherigen großen Updates gipfelt am 24. Juli im NEXT-Update. Dieses fügt dem Spiel unter anderem einen Multiplayer-Modus sowie weitere neue Features hinzu.

Wer also seit dem Release pausiert hat, sollte dem Spiel ab dem 24. also nochmal einen Besuch abstatten. Zudem erscheint No Man's Sky an diesem Tag erstmals auf der Xbox One.

Wir planen einen Nachtest zum Spiel, den Test der ursprünglichen Version findet ihr hier.

Für Fans von Mega Man könnten zudem die Mega Man X Legacy Collections einen Blick wert sein. Die beiden Sammlungen enthalten jeweils vier Spiele, unter anderem kommen ein Easy Mode für Einsteiger sowie der X-Challenge-Modus dazu, der es ermöglicht, gegen zwei ausgewählte Bosse aus den Spielen anzutreten. Der Release der Collections ist am 24. Juli.

5 neue Spiele für PS4

Für Sonys Konsole ist die Zahl der neuen Titel in dieser Woche recht überschaubar.

8 neue Games für Xbox One

Für die Xbox One erscheinen insgesamt 8 neue Spiele, darunter auch Candle: The Power of the Flame.

13 neue Spiele für Nintendo Switch

Die meisten Releases in dieser Woche passieren auf der Nintendo Switch. 13 neue Titel erscheinen für die Hybrid-Konsole.

Vergesst die Games with Gold & PS Plus im Juli 2018 nicht!

Viel Zeit bleibt nun nicht mehr. Falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr euch die "kostenlosen" Spiele im Juli herunterladen. Dafür braucht ihr natürlich ein PlayStation Plus- bzw. XBL-Gold-Abo.