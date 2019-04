Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Die brutalste Woche des Jahres

Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 22. - 28. April für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Diese Woche steht natürlich ganz im Zeichen von Sonys neuem PS4-Exclusive Days Gone. In den vergangen Wochen haben wir ausführlich über das Endzeit-Adventure berichtet und waren positiv gestimmt.

Ab Donnerstag erfahrt ihr, ob die Test-Version die Erwartungen erfüllen konnte. Zudem gibt es ab heute neues Futter für Fighting-Fans. Mortal Kombat 11 erscheint für PS4 und Xbox One. Eine Version für die Nintendo Switch folgt Anfang Mai.

Hinweis: Release-Termin können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

Days Gone

Release: 26. April

Plattform: PS4

Um was geht's?

Days Gone ist ein Endzeit-Zombie-Survivalspiel in einer offenen Spielwelt. Hauptdarsteller ist der Ex-Biker Deacon St. John. Days Gone wird aus der 3rd-Person-Ansicht gespielt und handelt im US-Bundesstaat Oregon, der von Zombie-ähnlichen Wesen namens Freaker überrannt ist. Days Gone kommt von Entwickler Bend Studio, die unter anderem für Uncharted: Golden Abyss für die PS Vita verantwortlich sind.

Das Besondere:

Auf eurer Reise durch die nordamerikanische Postapokalypse trefft ihr Freaker-Horden, die aus bis zu 500 einzelnen Infizierten bestehen und Jagd auf alles machen, was ihnen über den Weg läuft. Wollt ihr sie besiegen, müsst ihr perfekt vorbereitet sein und euren Angriff bis ins kleinste Detail planen.

Mortal Kombat 11

Release: 23. April

Plattform: PS4, Xbox One (Nintendo Switch - 3. Mai)

Um was geht's?

Mortal Kombat 11 ist der bereits elfte Teil der berühmten Fighting-Serie. Eine große Neuerung ist das von Injustice 2 inspirierte Customization-Feature: Jeder Charakter lässt sich individualisieren und mit Augmentationen aufpowern. Da sich die direkt an Teil 10 anknüpfende Story um Zeitmanipulation dreht, tauchen totgeglaubte Kämpfer wie Baraka wieder im 25-köpfigen Roster (plus DLC-Kämpfer) auf.

Release-Kalender: 22. - 28. April

5 neue Spiele für die PS4:

Jupiter & Mars - 22. April

Mortal Kombat 11 - 23. April

DayD: Through Time - 24. April

Zeroptian Invasion - 24. April

Days Gone - 26. April

PSVR:

A Chair in a Room: Greenwater - bis 28. April

Jupiter & Mars - 22. April

4 neue Spiele für die Xbox One:

Mortal Kombat 11 - 23. April

Zeroptian Invasion - 24. April

Unknown Fate - 24. April

UglyDolls: An Imperfect Adventure - 26. April

15 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Dragon's Dogma: Dark Arisen - 23. April

Deponia - 24. April

Lost King's Lullaby - 25. April

Homo Machina - 25. April

Vandals - 25. April

Aggelos - 25. April

Death Coming - 25. April

Cytus Alpha - 25. April

Picross S3 - 25. April

Joe Jump Impossible Quest - 25. April

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech - 25. April

Moero Chronicle Hyper - 26. April

Boxboy + Boxgirl - 26. April

Dig Dog - 26. April

Rogue Bit - 26. April

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?