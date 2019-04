Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - JRPG-Hit in neuem Glanz

Ihr wollt wissen, welche Spiele in der Woche vom 29. April bis 05. Mai für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gewohnt präsentieren wir die wichtigsten Spiele-Veröffentlichungen inklusive unserer persönlichen Highlights.

Nachdem die letzte Woche ganz im Zeichen von Days Gone und Mortal Kombat 11 stand, bringt diese Woche eines der beliebtesten JRPGs auf die Xbox One und die Nintendo Switch. Gemeint ist Final Fantasy XII: The Zodiac Age, das ihr jetzt erstmals unterwegs spielen könnt. Zudem erscheint mit VA-11 Hall-A ein kleiner Geheimtipp der Redaktion, den wir euch in den Highlights genauer vorstellen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Die Highlights der Woche

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Release: 30. April

Plattform: Xbox One und Nintendo Switch (Auch: PS4, PS2 und PC)

Endlich! Nachdem Final Fantasy XII: The Zodiac Age über Jahre hinweg ausschließlich für PlayStation- und PC-Nutzer verfügbar war, schafft es das beliebte JRPG endlich auf die Xbox One und die Nintendo Switch.

Um was geht's?

Das Spiel erzählt die Geschichte rund um das Königreich Ivalice, in dem die unterdrückte Nation Dalmasca ihren Freiheitskampf gegen das archadianische Imperium führt. Insgesamt fällt die Stimmung damit ernster und düsterer aus, als noch im Singleplayer-Vorgänger Final Fantasy X. Im HD-Remake des zwölften Teils der Rollenspielreihe bringt Entwickler Square Enix optische Verbesserungen, zwei neue Start-Modi,eine verbesserte Kampfmechanik und vieles mehr.

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action

Release: 02. Mai

Plattform: PS4, Nintendo Switch

Um was geht's?

Kollegin AK hat VA-11 Hall-A wunderbar als Persona 5 an der Bar mit Shiba Inus in Hawaiihemden beschrieben und das trifft den Nagel so ziemlich auf den Kopf. Der Barkeeper-Simulator/Visual Novel-Mix erinnert rein von der Optik an eine Mischung aus Alita: Battle Angel und Ghost in the Shell. Eure Aufgabe ist es, am Tresen eure Kunden mit einem perfekten Drink über ihre Probleme hinwegzuhelfen. Auch cool: Der Soundtrack vermischt Cyberpunk-Elemente mit kultigen Animeintros.

Release-Kalender: 29. April - 05. Mai

10 neue Spiele für die PS4:

Fade to Silence - 30. April

Fell Seal: Arbiter's Mark - 30. April

Bird Game - 01. Mai

Crashbots - 01. Mai

Black Paradox - 02. Mai

Giga Wrecker Alt - 02. Mai

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - 02. Mai

Bomb Chicken

The End is Nigh

Tower of Dragonasia

PSVR:

Box VR

9 neue Spiele für die Xbox One:

Fade to Silence - 30. April

Final Fantasy XII: The Zodiac Age - 30. April

Fell Seal: Arbiter's Mark - 30. April

Bird Game - 01. Mai

Crashbots - 01. Mai

Giga Wrecker Alt - 02. Mai

Black Paradox - 02. Mai

Purple Chicken Spaceman - 03. Mai

SNK 40th Anniversary Collection - 03. Mai

17 neue Spiele für die Nintendo Switch:

Final Fantasy XII: The Zodiac Age - 30. April

Table Top Racing: World Tour - 01. Mai

Puzzle Herder - 01. Mai

Crashbots - 01. Mai

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action - 02. Mai

Strike Suit Zero: Director's Cut - 02. Mai

Venture Kid - 02. Mai

Darkest Hunters - 02. Mai

Giga Wrecker Alt - 02. Mai

Duck Game - 02. Mai

The Swords of Ditto: Mormo's Curse

HexaGravity - 02. Mai

Gyro Boss DX - 03. Mai

Quadle - 03. Mai

Xtreme Club Racing - 03. Mai

Black Paradox - 03. Mai

Shadows of Adam - 03. Mai

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt.

Zudem gibt es für Besitzer des Xbox Game Pass neue Spiele.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?