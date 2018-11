Wie immer liefern wir euch hier die große Wochenübersicht aller neuen Spiele-Veröffentlichungen der nächsten Tage.

Hier seht ihr alle Releases vom 12. bis 18. November für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in den jeweiligen digitalen Stores. Darüber hinaus geben wir euch Empfehlungen.

Beachtet, dass sich die Abgaben jederzeit ändern können und unter Umständen nicht vollständig sind.

Welche Spiele soll ich mir diese Woche kaufen?

Hitman 2 haben wir euch in der letzten Woche ans Herz gelegt, diese Woche erscheint es digital. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test zu Hitman 2.

Damit konkurriert es mit weiteren starken Titeln.

Spyro Reignited Trilogy - PS4, Xbox One

Für wen lohnt sich der Kauf? Wer mit Spyro auf der PS1 aufgewachsen ist, darf sich hier um ein von Grund auf neu gebautes Remaster der drei Klassiker freuen. Die spaßige Jump&Run-Sammlung ist aber auch für alle interessant, die noch nichts mit dem lila Drachen zu tun hatten.

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Switch

Für wen lohnt sich der Kauf? Die beiden Versionen Pikachu und Evoli sind die ersten Pokémon-Spiele für die Nintendo Switch und zugleich Remaster von Pokémon Gelb. Es bedient sich auch bei einigen Elementen aus Pokémon GO, ist also für Spieler des Handy-Games umso interessanter. Wer eine Switch besitzt und nicht auf Pokémon 2019 warten will, kommt hier nicht drum herum.

Neue PS4-Spiele in dieser Woche

Spiel Release Spyro Reignited Trilogy 13. November Hitman 2 13. November Chimparty 13. November Emeral Shores 13. November Gnomes Garden: New Home 13. November Just Deal With It! 13. November Fallout 76 14. November The Long Journey Home 14. November Wissen ist Macht: Dekaden 14. November Melbits World Pre-Order 14. November Ticket to Ride PlayLink 14. November Wortjäger 14. November Mars: Chaos Menace 16. November

Neue Xbox One-Spiele in dieser Woche

Neue Switch-Spiele in dieser Woche

Spiel Release Tinboy 13. November Desktop Soccer 14. November Palm Reading 14. November Mace 15. November Trailblazers 15. November Mimpi Dreams 15. November Bibi & Tina 15. November Mother Russia Bleeds 15. November Wer weiß denn sowas? 15. November Super Hydorah 15. November Rockets Rockets Rockets 15. November Pokémon Let's Go: Evoli & Pikachu 16. November Civilization 6 16. November Cirlce of Sumo 16. November Toast of Time 16. November Cabela's The Hunt 16. November The Strike 16. November SNK 40th Anniversary Collection 16. November Mars: Chaos Menace 16. November Solitaire Battle Royale 16. November

