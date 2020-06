Jede Woche erscheinen neue Spiele für PS4, Xbox One X und die Nintendo Switch. Und jede Woche listen wir für euch alle Titel in einer Übersicht auf, damit ihr jetzt schon sehen könnt, was diese Woche passiert. Diese Liste dreht sich um die Releases vom 01. bis 07. Juni 2020.

Achtung:

Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand vom 01.07.2020.

Das Highlight der Woche

Die Sims 4: Nachhaltig leben

Release: 05. Juni 2020

05. Juni 2020 Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Genre: Lebenssimulation

Darum geht's: Nachhaltig Leben ist ein neues Addon für die Lebenssimulation Die Sims 4. Dieses Mal dreht es sich um den Schutz der Natur und die Verlangsamung des Klimawandels. Unsere Sims, die jahrelang riesige Häuser gebaut und munter auf tropischen Inseln ihren Urlaub verbracht haben, bekommen nun ein ökologisches Gewissen und bemühen sich in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dafür ziehen sie sogar um: Es geht nach Evergreen Harbor, eine neue, auf Konservation bedachte Nachbarschaft.

Dafür erlernen sie Fähigkeiten wie Upcycling, um aus vermeintlichem Müll neue Möbel herzustellen, bauen ihre eigenen Nahrungsmittel an oder erschaffen Windturbinen und Photovoltaik-Anlagen. Spannend ist, dass unsere Entscheidungen direkte Auswirkungen auf unsere Umwelt haben: Je nachdem, wie klimaneutral wir bauen, zeigt sich die Welt mit kristallklarem Wasser - oder verrauchten Himmeln.

Wie groß ist das Addon? Nachhaltig Leben ist schon die neunte Erweiterung der Sims und von der Größe her mit An die Uni oder Inselleben zu vergleichen. Noch mehr Infos haben wir in unserem Special für euch zusammengetragen:

Neue Spiele für die PS4

4. Juni - Pro Cycling Manager

4. Juni - Tour de France 2020

5. Juni - Dies Sims 4: Nachhaltig Leben

Neue Spiele für die Xbox One

3. Juni - Depth of Extinction

3. Juni - Awesome Pea 2

4. Juni - Pro Cycling Manager

4. Juni - Tour de France 2020

5. Juni - Dies Sims 4: Nachhaltig Leben

5. Juni - Outbuddies DX

5. Juni - Rigid Force Redux

5. Juni - We Were Here Together

5. Juni - Cyber Protocol

Neue Spiele für die Nintendo Switch

1. Juni - Do Not Free The Monkeys

2. Juni - Liberated

3. Juni - Awesome Pea 2

4. Juni - Depthof Extinction

4. Juni - The Takeover

5. Juni - Outbuddies DX

5. Juni - The Outer Worlds

5. Juni - Rigid Force Redux

5. Juni - Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

5. Juni - Strawberry Vinegar

5. Juni - Knight Squad

5. Juni - They Came From the Sky

5. Juni - Pinball Lockdown

5. Juni - Bridge Strike

6. Juni - Potata: Fairy Flower

6. Juni - Super Holo Bunnies: Pause Cafe

Vergesst nicht PS Plus, Games with Gold, Xbox Game Pass und PS Now im Juni 2020

Mit dem neuen Monat trudeln viele neue Spiele in den unterschiedlichen Abo-Services der Plattformen ein. Natürlich haben wir auch die für euch abgedeckt, klickt euch einfach durch diese Listen:

Das waren alle Spiele, die diese Woche für einen Release vorgemerkt sind. Allerdings würde im Juni auch die E3 stattfinden, zu der traditionell viele Überraschungsreleases aufploppen. Wir werden, unter anderem beim PlayStation Event diese Woche, die Augen aufhalten.

Auf welche Spiele freut ihr euch besonders?