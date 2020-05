Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Schicker RPG-Shooter im Anmarsch

Heute verraten wir euch wieder, welche Spiele für PS4, Xbox One und Nintendo Switch in dieser Woche erscheinen erscheinen. Vom 04. bis zum 10. Mai ist alles mit dabei. Wie immer verraten wir euch auch die Highlights der Woche, damit ihr das Wichtigste stets im Blick habt.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Void Bastards

Plattform: PS4, Nintendo Switch

PS4, Nintendo Switch Genre: First Person-Shooter, Roguelite

First Person-Shooter, Roguelite Release: 07. Mai

Darum geht's: Void Bastards, das bislang nur für PC und Xbox One erschien, kommt diese Woche auch auf PS4 und Nintendo Switch. In dem Mix aus Ego-Shooter und Roguelike plündern für Raumschiff-Wracks voller fieser Gegner, um an Rohstoffe, Treibstoff und Nahrung zu kommen. Die Wracks sind zufallsgeneriert und können auf verschiedene Weisen erkundet werden.

Das größte Highlight von Void Bastards ist aber der einzigartige Comic-Look des Spiels, der zwar bunt daher kommt, aber auch den Horror-Aspekt unterstreicht. Der Shooter erscheint zeitgleich mit dem DLC Bang Tydy, den ihr auch aber extra kaufen müsst. Bang Tydy bietet eine neue Organisation, eine weitere Waffe sowie einen neuen Gegner und noch mehr Schiffe zum Ausplündern.

Neue Spiele für die PS4

04. Mai - Taimumari: Complete Edition

06. Mai - Ping Redux

07. Mai - Infinite: Beyond The Mind

07. Mai - Void Bastards

08. Mai - Emma: Lost in Memories

08. Mai - Fury Unleashed

08. Mai - Supersmash

24. April - John Wick Hex

23. April - Reed 2

24. April - Task Force Kampas

24. April - Ubermosh: Omega

Neue Spiele für die Xbox One

05. Mai - Pushy and Pully in Blockland

06. Mai - Zombies ruined my day

07. Mai - Infinite: Beyond The Mind

08. Mai - Mecho Wars: Desert Ashes

08. Mai - BQO: BlockQuest Maker

08. Mai - Supersmash

08. Mai - Fury Unleashed

08. Mai - Sin Slayers: Enhanced Edition

Neue Spiele für die Nintendo Switch

05. Mai - Tonight We Riot

07. Mai - Fledgling Heroes

07. Mai - Relic Hunters Zero: Remix

07. Mai - Monochrome World

07. Mai - Ghost Files: Memory of a Crime

07. Mai - Infinite: Beyond The Mind

07. Mai - Cloudbase Prime

07. Mai - Tennis Club Story

07. Mai - Jay and Silent Bob: Mall Brawl

07. Mai - Slayin 2

07. Mai - The Bullet: Time of Revenge

07. Mai - Void Bastards

07. Mai - Gerritory

07. Mai - Lonely Mountains: Downhill

08. Mai - Dark Burial

08. Mai - STONE

08. Mai - Fury Unleashed

08. Mai - Megabyte Punch

Denkt an PS Plus, Games With Gold & Game Pass im April 2020

Vergesst nicht, jeden Monat erwarten PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold neue Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Und auch der Xbox Games Pass wird wird jeden Monat mit neuen Spielen bestückt.

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?