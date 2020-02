Neue Spiele vom 24.02 - 01.03 für PS4, Xbox One und Switch

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 24 Februar bis zum 01. März veröffentlicht werden. Und wie immer haben wir auch unser Highlight der Woche für euch.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Highlight der Woche

Two Point Hospital

Release: 25. Februar

Plattformen: PS4, Xbox One, Switch

Genre: Strategie

In dieser Woche erscheint mit Two Point Hospital endlich der spirituelle Nachfolger von Theme Hospital auch für Konsolen. Unser Tester Florian Zandt beschreibt die Krankenhaus-Simulation so:

Darum geht's: Im Spiel übernehmen wir die Leitung der namensgebenden Two Point Corporation, die in abwechslungsreichen Schauplätzen insgesamt 21 Krankenhäuser aus dem Boden stampfen und zum erfolgreichsten Gesundheitsunternehmen des Two Point Countys aufsteigen will.

Unsere Aufgabe: Im Spiel müssen wir Diagnose-, Behandlungs- und andere Räume wie Toiletten und Pausenzimmer bauen, Ärzte und Krankenpfleger anheuern, den Patientenfluss regeln und dabei immer auf unseren Ruf und unsere Finanzen achten.

Ihr wollt noch mehr über das Spiel erfahren? Hier findet ihr den vollständigen Test zum Spiel:

Neue Spiel für PS4

Two Point Hospital (25. Februar)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (25. Februar)

Tempest (25. Februar)

Grizzland (25. Februar)

Hayfever (25. Februar)

Infliction (25. Februar)

Real Heroes: Firefighter (25. Februar)

Space Channel 5 VR (25. Februar)

House Flipper (26. Februar)

Vasilis (26. Februar)

Diadra Empty (27. Februar)

Hero Must Die Again (27. Februar)

MX Nitro: Unleashed (27. Februar)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (27. Februar)

Bloodroots (28. Februar)

Bucket Knight (28. Februar)

Coffee Crisis (28. Februar)

Ganbare! Super Strikers (28. Februar)

Ritual: Crown of Horns (28. Februar)

Spartan Fist (28. Februar)

Romance Of The Three Kingdoms XIV (28. Februar)

Stab Stab Stab! (28. Februar)

Neue DLCs:

Ark: Survival Evolved - Genesis (25. Februar)

Neue Spiele für Xbox One

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (25. Februar)

Two Point Hospital (25. Februar)

Wasteland Remastered (25. Februar)

Sayonara Wild Hearts (25. Februar)

One Finger Death Punch 2 (25. Februar)

Infliction (25. Februar)

Hayfever (25. Februar)

House Flipper (26. Februar)

Castel Of No Escape 2 (26. Februar)

Vasilis (26. Februar)

Overpass (26. Februar)

Yakuza 0 (26. Februar)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (27. Februar)

Bucket Knight (28. Februar)

Stab Stab Stab! (28. Februar)

Spartan Fist (28. Februar)

Bloodroots (28. Februar)

Ganbare! Super Strikers (28. Februar)

Neue DLCs:

Ark: Survival Evolved - Genesis (25. Februar)

Kingdom Hearts 3: Re Mind (25. Februar)

Neue Spiele für Nintendo Switch

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection (25. Februar)

Two Point Hospital (25. Februar)

Samurai Showdown (25. Februar)

Hayfever (25. Februar)

The Unholy Society (25. Februar)

Arcade Fuzz (25. Februar)

Portal Dogs (25. Februar)

Vasilis (26. Februar)

Edgar: Bokbok in Boulzac (26. Februar)

Heaven Dust (27. Februar)

Hero Must Die Again (27. Februar)

Kingdom Rush Frontiers (27. Februar)

Wanderlust Travel Stories (27. Februar)

MouseCraft (27. Februar)

Served! (27. Februar)

Soul Axiom Rebooted (27. Februar)

UnderHero (27. Februar)

Dual Brain Vol. 3: Shapes (27. Februar)

Voxelgram (27. Februar)

Boulder Dash (27. Februar)

Metro: Last Light Redux (28. Februar)

Metro 2033 Redux (28. Februar)

Rune Factory 4 Special (28. Februar)

Stab Stab Stab! (28. Februar)

Spartan Fist (28. Februar)

Bloodroots (28. Februar)

Skull Rogue (28. Februar)

BE-A Walker (28. Februar)

Ski Sniper (28. Februar)

Bucket Knight (28. Februar)

Ganbare! Super Strikers

Profane (28. Februar)

Denkt an eure Abos!

Sowohl bei PS Plus als auch bei Xbox Live Gold bekommen Abonnenten im Februar 2020 wieder einige Gratis-Games (von den Kosten für das Abo abgesehen).

Eure Favoriten?

Auch in dieser Woche gibt es also mal wieder eine ganze Reihe von Releases, auch wenn möglicherweise nicht der ganz große Überhit dabei ist, wie etwa in der vorletzten Woche der Spielebaukasten Dreams. Wir wollen jetzt von euch wissen:

Welche Spiele holt ihr euch in dieser Woche?