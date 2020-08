Neue Spiele für PS4, Xbox & Switch: Der nächste virale Hit ist da

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 03. bis zum 09. August 2020 erscheinen. Wie gewohnt, präsentieren wir euch auch das Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler oder Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Fall Guys: Ultimate Knockout

Release: 4. August

4. August Genre: Battle Royale, Party-Spiel

Battle Royale, Party-Spiel Plattform: PS4

Das erwartet euch: Es ist wirklich selten, dass wir euch in diesem wöchentlichen Format ein neues Spiel vorstellen können, das dann auch noch "kostenlos" zu haben ist. Fall Guys: Ultimate Knockout ist Teil des August-Lineups von PS Plus und gleichzeitig auch das wohl größte Highlight der kommenden Woche. Im Grunde erwartet euch hier ein Mix aus Battle Royale und Party Game, vollgepackt mit Minispielen, bei denen die Verlierer aussortiert werden.

Nach etwa einem halben Dutzend solcher Minispiele, die aus Hindernisparcours, Plattformpassagen und Team-Events bestehen, bleiben dann nur noch eine handvoll an Spielern für das Finale übrig. Die Kombination aus über 20 Minispielen, zahlreichen kosmetischen Uprades und cartoonhaften Humor machen Fall Guys zu einer echten Überraschung, die schon im Vorfeld auf Twitch für Furore gesorgt hat. Warum ein PS Plus-Release für Fall Out: Ultimate Knockout genau die richtige Entscheidung ist, könnt ihr zudem hier nachlesen:

Neue Spiele für PS4

4. August - Fall Guys: Ultimate Knockout

4. August - Relicta

4. August - Skully

4. August - pixelBOT EXTREME!

5. August - The Mean Greens: Plastic Warfare

7. August - Fast & Furious Crossroads

7. August - Railway Empire: Complete Collection

Neue Spiele für Xbox One

4. August - Wizards: Wand of Epicosity

4. August - Relicta

4. August - Skully

5. August - Steam Tactics

5. August - Mystery Mine

6. August - Clan N

7. August - Swimsanity

7. August - HardCube

7. August - Fast & Furious Crossroads

Neue Spiele für Nintendo Switch

4. August - Skully

5. August - Steam Tactics

5. August - Mystery Mine

6. August - Aery: Broken Memories

6. August - Clan N

6. August - Cruel Bands Career

6. August - KukkoroDays

6. August - Titan Glory

6. August - Crowdy Farm Rush

6. August - Ultra Foodmess

6. August - Memory Lane

6. August - Drink More Glurp

6. August - Alphadia Genesis

6. August - Frontline Zed

7. August - Swimsanity

7. August - City Bus Driving Simulator

7. August - Wordify

7. Ausgust - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

7. August - RogueCube

Denkt an PS Plus, Games With Gold im August 2020!

Wer spielen will, muss nicht unbedingt etwas Neues kaufen. Wie immer haben Abonnenten von PS Plus und Xbox Live Gold die Möglichkeit, eine Auswahl an Spielen "kostenlos" herunterzuladen.

Habt ihr einen Titel, auf den ihr euch diese Woche freut?