Neue Xbox-Generation: Projektname offiziell bekannt gegeben - und sie kann das, worüber lange spekuliert wurde

Die neue Xbox-Konsole trägt den Projektnamen "Project Helix".

Dass hinter den Kulissen bereits fleißig an einer neuen Xbox-Konsole gearbeitet wird, ist schon länger bekannt. Unklar war dagegen bislang, welchen Projektnamen Microsoft dem neuen System verpasst hat. Diese Unklarheit hat die neue Xbox-Chefin Asha Sharma nun beseitigt – und den Codenamen offiziell bekannt gegeben.

Und der lautet Project Helix. Passend dazu ist auch das Logo gehalten, das eine stilisierte Helix-Windung zeigt. Sharma verriet in ihrem Post auf ihrem X/Twitter-Kanal aber noch mehr.

Dort heißt es nämlich:

"Project Helix wird in Sachen Leistung führend sein und eure Xbox- und PC-Spiele wiedergeben."

Neue Xbox spielt nicht nur Xbox- sondern auch PC-Titel ab

Damit ist nun offiziell bestätigt, worüber lange spekuliert worden war: Die neue Xbox-Konsole wird nicht nur dedizierte Xbox-Spiele, sondern auch PC-Titel abspielen.

In welcher Form das passieren wird ist noch unklar, höchstwahrscheinlich wird es im Hauptmenü Anbindungen an gängige Launcher wie beispielsweise Steam geben.

Weitere Informationen zur neuen Konsole teilte die neue Xbox-Chefin darüber hinaus nicht. Diese wird es aber offenbar in der nächsten Woche geben, dann ist Project Helix nämlich ein Thema bei der in San Francisco stattfindenden Game Developers Conference (kurz GDC). Wieviel von diesen Infos dann tatsächlich nach außen dringt, bleibt abzuwarten.

Microsoft arbeitet bei seinen Konsolen üblicherweise mit Projektnamen, diese haben dann üblicherweise keinen Bezug zur finalen Bezeichnung. Bei der Xbox Series lautete der Projektname "Project Scarlett", bei der Xbox One X war es "Project Scorpio".

Anfang 2024 hatte die damalige Xbox-Präsidentin Sarah Bond die neue Konsolengeneration erstmals offiziell angeteasert. Damals hieß es, dass man mit dem neuen System "den größten technischen Sprung schaffen wolle, den es jemals in einer Hardware-Generation gegeben hat".

Und von diesem Ziel ist man seitdem offenbar nicht abgerückt, Asha Sharmas "wird in Sachen Leistung führend sein" unterstreicht das. Wann wir etwas konkretes zur neuen Konsole sehen werden, ist noch nicht bekannt, die Projektnamen-Katze ist jetzt immerhin schon mal aus dem Sack.

